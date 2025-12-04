En el marco de los octavos de final de la edición 2025-26 de la Coppa Italia, Milan y Lazio se enfrentan este jueves 4 de diciembre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico de la ciudad de Roma. Ambos equipos van por la victoria y la clasificación a una nueva ronda.

Publicidad

Publicidad

Para este partido, el director técnico Massimiliano Allegri no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante estadounidense Chrisitan Pulisic no será de la partida y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el futbolista sufrió molestias en el tendón de la corva derecha tras su participación en la Fecha FIFA de octubre.

¿Quién será el reemplazo de Christian Pulisic en Lazio vs. Milan?

Con esta noticia, el volante inglés Ruben Loftus-Cheek se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene. Hará dupla de ataque con Rafael Leao.

¿Cuál será la alineación de Milan vs. Lazio sin Christian Pulisic?

Sin Santiago Giménez, el conjunto rojinegro formará de la siguiente manera en su encuentro contra los de la capital: Maignan; Tomori, Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek y Leao.

Publicidad

Publicidad