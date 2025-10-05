Este domingo se jugó la Jornada 6 de la Serie A, la última fecha el AC Milan llegaba como líder del Calcio junto a Napoli y la AS Roma, pero en esta ocasión el equipo rossonero tenía la oportunidad de mantener el primer lugar en un partido ante la Juventus que también peleaba lo puestos altos. Sin embargo, cuando Santiago Giménez les dio la oportunidad, Christian Pulisic la desperdició.

El penal fallado de Pulisic

Fue al minuto 53 cuando Santi recibió una falta en el área por parte de Manuel Locatelli, por lo que sacaron la tarjeta amarilla para el rival, mientras que se marcó la pena máxima para los de Masimiliano Allegri. Quien se encargó de tirar desde los 11 pasos fue el estadounidense, pero mandó el balón hacia el poste derecho y no entró a las redes.

Santi Giménez pierde el liderato con el Milan

Aún con mucho tiempo en el reloj para poder recuperar el liderato que hoy les arrebató el Napoli al remontarle al Genoa, el Milan terminó por no conseguir la anotación que necesitaban para ganar el partido con un par de fallas claras por parte de Rafael Leao.

Por su parte, en el mejor partido que estaba teniendo el mexicano decidió sacarlo, precisamente para meter a portugués, por lo que esa dos posibilidades que tuvo Leao pudieron ser para Giménez y el triunfo pudo darse. Ahora, el Milan tendrá que ganar su partido ante la Fiorentina después de la Fecha FIFA y evitar que alguno de los de arriba consiga una victoria para que así Santi pueda volver al liderato de la Serie A.