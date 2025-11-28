Es tendencia:
El director técnico de Milan reveló cuándo volverá a jugar Santiago Giménez

El entrenador del Rossonero reveló cuándo estará a disposición el delantero mexicano tras estar lesionado.

Por Agustín Zabaleta

El entrenador de Milan reveló cuándo estará a disposición Santiago Giménez
© Getty ImagesEl entrenador de Milan reveló cuándo estará a disposición Santiago Giménez

La temporada 2025-26 continúa a paso firme y Milan buscar hacerse fuerte en la Serie A para competir de la mejor manera de cara a poder alcanzar los objetivos de la temporada. Sin embargo, en los últimos días no pudo contar con uno de sus delanteros.

El delantero mexicano Santiago Giménez se lesionó el tobillo con el cuadro italiano, lo que ha limitado su participación con el equipo en laPrimera División de Italia y condicionó su lugar en la última convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Este viernes, en la previa al encuentro de su equipo ante la Lazio, el director técnico Massimiliano Allegri habló sobre la situación de los jugadores que están lesionados en el equipo que viste de rojo y negro, entre ellos, el ex jugador del Feyenoord de Países Bajos.

Así se manifestó: “Es poco probable que Christian Pulisic esté disponible, pero mañana puede pasar cualquier cosa. Saelemaekers está bien, mientras que Santi Giménez debería volver poco a poco al equipo la próxima semana, y todos los demás están bien“.

Y continuó: “No es una plantilla corta, en lo absoluto. En el último mes, nos han faltado jugadores clave, incluso aquellos que pueden hacer sustituciones. A veces se necesitan cambios, otras veces se hacen porque se tienen. Así que no hay necesidad“.

¿Desde cuándo no juega Santiago Giménez en Milan?

El canterano de Cruz Azul se lesionó en el partido en el que su equipo empató frente a la Atalanta, el pasado 28 de octubre del presente año, por lo que no estuvo disponible para la Fecha FIFA de noviembre, donde el Tri jugó ante Uruguay y Paraguay.

En síntesis

  • El delantero mexicano Santiago Giménez está lesionado del tobillo y es baja en el Milan.
  • El DT del Milan, Massimiliano Allegri, dijo que Giménez debería volver “poco a poco” al equipo la próxima semana.
  • Giménez se lesionó el 28 de octubre en el partido de su equipo contra el Atalanta en la Serie A.
