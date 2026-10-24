Los 'Blues' confirmaron su once para recibir a los 'Spurs' y estalló la afición por no tener a su goleador.

El sábado de Premier League tiene listo un evento interesantísimo para no perderse de ningún modo si eres futbolero. En Stamford Bridge, Chelsea se verá las caras ante Tottenham, en un juego donde puede suceder cualquier cosa. Pese a las distancias entre ambos, los dos tienen plantillas fuertes que pueden marcar la diferencia.

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La gran noticia en la previa del encuentro, y que hizo estallar las redes sociales, fue la sorpresa de que Joao Pedro no irá ni a la banca cuando no estaba anunciado. El goleador aparecía de titular en todos los reportes de la antesala del juego de Premier League, y finalmente ni siquiera firmó planilla para el cruce con Tottenham.

Según reportó Daily Mail de última hora, el atacante sufrió una molestia muscular y quedó inmediatamente desafectado del partido de esta tarde. Una pérdida sustancial para Chelsea, que no tendrá a su principal carta ofensiva. Joao Pedro seguirá el juego de sus compañeros desde uno de los palcos y no estará en el campo.

Esta vez, Joao Pedro no jugará ante los Spurs [Foto: Getty]

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Otra cuestión que asombró a los fanáticos de Chelsea de cara al juego ante Tottenham es que Danny Welbeck no será el reemplazo del ‘9’ e iniciará en la banca. Será interesante advertir cuál fue el planteamiento que preparó Xabi Alonso para este duelo liguero, sin un centrodelantero natural con referencia de área.

La ausencia de Joao Pedro para el derby londinense es significativa, más que nada porque venía de convertir 7 goles en sus últimas 8 presentaciones con el equipo. Por otra parte, en la Selección de Brasil también encendieron las alarmas, por la cercanía con una nueva ventana internacional para la cual iba a estar en la lista.

Con la baja del ‘killer’ brasileño, esta es la alineación confirmada de Chelsea para enfrentarse ante Tottenham en la continuidad de la Premier League 2026/27: Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Caicedo, Henderson, Hato; Neto, Rogers, Palmer; Quenda. ¿Podrán los ‘Blues’ hacer olvidar la ausencia de Joao Pedro y ganar el juego?