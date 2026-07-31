El Estadio Alfonso Lastras será el anfitrión de un compromiso auspicioso para este viernes 31 de julio, cuando Atlético San Luis y Xolos se crucen en el inicio de la jornada 3. Mientras que la visita ganó sus dos primeros juegos, el local todavía no ganó ninguno y eso calentará un juego de la continuidad del Apertura 2026 que promete emociones.

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En sus primeras presentaciones en este campeonato, el cuadro rojiblanco sin lugar a dudas sintió la ausencia de Joao Pedro, quien fuese su ‘killer’ en los últimos torneos. El brasileño, bicampeón de goleo de la Liga MX, no participará tampoco esta noche, cuando su equipo reciba los Xolos de Tijuana por la tercera fecha del campeonato.

El centrodelantero del Atlético de San Luis no está siendo parte de la temporada con sus compañeros pues sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión la padeció en uno de los partidos de preparación antes del inicio del Apertura 2026, y de inmediato se quedó sin la chance de poder jugar el resto del año.

Atlético San Luis no puede disfrutar de Joao Pedro [Foto: Getty]

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Ante la lesión de Joao Pedro, los potosinos se movieron rápido y encontraron en el mercado un sustituto que hizo ruido entre los seguidores de la Liga MX. Felipe Mora llegó al club para reemplazar la cuota goleadora que le daba el brasileño al equipo rojiblanco. Un desafío de alta complejidad para el delantero de pasado en Pumas, ahora en el San Luis.

Mientras Mora comienza a tomar la continuidad necesaria para ganarse el puesto, Diego Mejía ha apostado por la titularidad de Leonardo Flores como el referente de área. El juvenil de 23 años y categoría 2003 por ahora aportó una asistencia en su primer partido de la temporada y luego no pudo marcar en su segundo juego del certamen.

¿Cuándo juegan Atlético San Luis vs. Xolos por el Apertura 2026?

El juego entre los de Potosí y los de Tijuana se llevará a cabo HOY viernes 31 de julio, en el Estadio Alfonso Lastras, por la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México, dentro de la segunda tanda de partidos del día de la fecha.