¿Por qué no juega Luka Modric en Croacia vs. España por la UEFA Nations League 2026-27?

La leyenda y capitán de Croacia Luka Modric no será parte del once inicial en el partido contra España en la UEFA Nations League 2026-27.

Croacia afronta la exigente encomienda de visitar a la Selección de España, que atraviesa uno de los momentos más brillantes de su historia, este martes 29 de septiembre dentro de la Jornada 2 del Grupo 3 de la UEFA Nations League 2026-27. Sin embargo, el conjunto ajedrezado encarará el compromiso sin la presencia de Luka Modrić en la alineación titular.

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La ausencia de Luka Modrić desde el silbatazo inicial frente a La Roja responde estrictamente a una decisión táctica. El mediocampista del AC Milan disputó 76 minutos en el duelo anterior ante República Checa, donde fue la gran figura al marcar el gol del triunfo; no obstante, para la visita al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el director técnico Slaven Bilić optó por guardarlo en la banca de suplentes.

De cara al choque ante el campeón del mundo, Bilić modificó a varias piezas en relación con su cuadro estelar previo. En el sector central, Mateo Kovačić se mantiene como eje del doble pivote, mientras que la vacante de Modrić será cubierta por Josip Mišić con la consigna de buscar el segundo triunfo consecutivo en la Nations League.

La velada representa además un pasaje emotivo para Modrić a pesar de no figurar en el once inicial. El cotejo frente a España en Sevilla marca el retorno del volante a territorio ibérico tras su ciclo con el Real Madrid, dentro de una prueba donde el equipo comandado por Lamine Yamal, que viene de superar 3-2 a Inglaterra, intentará empañar su reaparición.

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Formación de Croacia.

Formación de Croacia contra España

Dominik Livaković

Ivan Smolčić

Josip Šutalo

Marin Pongračić

Josko Gvardiol

Josip Mišić

Mateo Kovačić

Marco Pašalić

Petar Sučić

Ivan Perišić

Dion Drena Beljo

En síntesis

Luka Modrić iniciará en la banca ante España por decisión táctica.

iniciará en la banca ante España por decisión táctica. Josip Mišić ocupará la vacante de Modrić en el cuadro titular.

ocupará la vacante de Modrić en el cuadro titular. España vs. Croacia se juega este 29 de septiembre en la Nations League.