Zlatko Dalić deja la Selección de Croacia tras el Mundial

Este miércoles, Fabrizio Romano dio a conocer la primicia de que el entrenador de la Selección de Croacia, Zlatko Dalic, dejaría al conjunto. Han pasado ya unos días desde la eliminación de los croatas de la Copa del Mundo, después de un partido muy intenso ante Portugal, donde estuvieron a punto de eliminar a la escuadra lusa.

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Croacia se queda sin DT

De esta manera, el conjunto lo confirmó más tarde mediante un comunicado en el que reconocen el impacto que tuvo dentro de la plantilla a lo largo de casi 9 años en el cargo y le agradecieron por lo logrado, ya que el equipo pudo dar sorpresas en un par de copas del mundo bajo las riendas del mismo director técnico.

“Una llegada humilde. Un viaje inolvidable. Una despedida orgullosa. Tras casi nueve años, el entrenador principal Zlatko Dalić ha decidido cerrar su increíblemente exitoso capítulo con Croacia. Entrenador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y tu compromiso inquebrantable para luchar por Croacia, tanto dentro como fuera del campo. Los resultados hablan de tus virtudes como entrenador. El respeto que has ganado de tus jugadores, el personal y los oponentes dice mucho de la persona que eres.” Comunicado de la Federación de Croacia

Logros con la Selección Croata

Esta es una de las despedidas más sinceras, porque puso todo el empeño en el equipo hasta llevarlos a lo más alto. En 2018 llegó con la plantilla cuando el país aún no había amarrado su clasificación al Mundial de Rusia, pero ahí quedaron como finalistas de la justa mundialista y en 2022 en Qatar se quedaron con el tercer puesto.

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Y eso no fue todo, en 2023 estuvieron en la Liga de Naciones también como finalistas, rematando así con su participación en los dieciseisavos de final de este Mundial 2026, por lo que deja un legado muy importante, junto a grandes jugadores que también se despiden con esta participación en las Copa del Mundo.

En síntesis