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UEFA NATIONS LEAGUE

¿Juega Luka Modric? Las alineaciones de República Checa vs. Croacia por la Nations League 2026-27

La Nations League sigue su curso y uno de los grandes partidos de la jornada es el de República Checa ante Croacia.

Croacia visita a República Checa en la Nations League.
© Getty ImagesCroacia visita a República Checa en la Nations League.

Desde las 12:45 horas de la CDMX, República Checa vuelve a jugar después de su participación en el Mundial 2026 y tendrá un desafío complicado en su regreso. El conjunto checo recibe a Croacia, una de las mejores selecciones de Europa en los últimos años, en el inicio de una nueva competencia internacional.

La visita llega como favorita después de haber mostrado un gran nivel a lo largo del tiempo. Croacia buscará trasladar ese buen rendimiento al campo de juego y comenzar la competición internacional con una victoria que le permita dar el primer paso hacia sus objetivos.

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Uno de los grandes atractivos estará nuevamente en Luka Modric, quien continúa jugando pese a encontrarse en la etapa final de su carrera. El exjugador del Real Madrid mantiene intacto el sueño de levantar un título con su país y esta Nations League aparece como una nueva oportunidad para intentar conseguirlo.

Alineación de República Checa

  • Hornicek
  • Chaloupek
  • Hranac
  • Krejci
  • Sadilek
  • Lukas Cerv
  • Karabec
  • Pavel Sulc
  • Visinsky
  • Lingr
  • Adam Hlozek

DT: Santi Denia

Alineación de Croacia

  • Livakovic
  • Stanisic
  • Vuskovic
  • Gvardiol
  • Perisic
  • Kovacic
  • Luka Modric
  • Luka Sucic
  • Petar Sucic
  • Baturina
  • Igor Matanovic

DT: Slaven Bilic

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En sintesis

  • Santi Denia debuta como DT de República Checa enfrentando a Croacia.
  • Luka Modrić comanda la alineación titular del conjunto croata en Praga.
  • 12:45 horas de México inicia el duelo por la UEFA Nations League.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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