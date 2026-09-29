¿Por qué no juega Pedri en España vs Croacia por la UEFA Nations League 2026-27?

España recibe a Croacia este martes 29 de septiembre sobre la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en Sevilla, dentro de la Jornada 2 de la UEFA Nations League 2026-27, con la consigna de alargar su racha invicta. Sin embargo, una de las principales figuras de La Roja, Pedri, arrancará el compromiso desde la banca de suplentes.
Pedri no verá acción desde el silbatazo inicial frente al conjunto croata debido a una decisión estrictamente táctica. A pesar de encontrarse en plenitud de condiciones físicas para afrontar el choque, el director técnico Luis de la Fuente determinó no incluirlo en el once titular para el inicio de la contienda.
Para encarar a Croacia en el certamen continental, De la Fuente apostó por una medular conformada por Martín Zubimendi y Fabián Ruiz en el doble pivote, destacando también la ausencia de Rodri en el esquema estelar para el duelo de esta noche en territorio andaluz.
Esta determinación marca la quinta ocasión consecutiva en que Pedri inicia un encuentro del seleccionado español desde el banquillo. El mediocampista del FC Barcelona cedió la titularidad ante el desempeño de Fabián Ruiz desde la ronda de cuartos de final frente a Bélgica, repitiendo como suplente en los cotejos posteriores ante Francia, Argentina y el pasado duelo de Nations League del día 26 contra Inglaterra, reflejando su rol secundario en el esquema de La Roja.
Nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 en Sevilla.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/doURVvdjMI— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 29, 2026
Formacíon de España vs. Croacia
- Unai Simón
- Marc Pubill
- Dean Huijsen
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Fabián Ruiz
- Martín Zubimendi
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Álex Baena
- Mikel Oyarzabal
En síntesis
- Pedri será suplente ante Croacia por decisión táctica de Luis de la Fuente.
- Martín Zubimendi y Fabián Ruiz conforman el medio campo titular de España.
- Quinto partido consecutivo que el mediocampista del FC Barcelona arranca en la banca.