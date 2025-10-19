Real Madrid vuelve a competir luego de lo que fue la Fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Xabi Alonso dice presente este domingo en El Coliseum para enfrentar a Getafe, en lo que suele ser un escenario y un rival complejo para cualquiera en LaLiga.

Además, el Barcelona logró sumar los 3 puntos este sábado contra Girona, por lo que el conjunto culé ahora está en lo más alto de la tabla. El Real Madrid intentará recuperar el liderazgo de LaLiga pero lo tendrá que hacer sin la titularidad de Vinícius Jr.

La noticia más llamativa de la alineación de Real Madrid está relacionada con el brasileño, quien aguardará su ingreso desde la banca. No trascendió ninguna información oficial sobre una lesión de Vinícius Jr, por lo que se podría decir que la decisión de Xabi Alonso es táctica.

O, mejor dicho, la determinación del entrenador español seguramente tenga que ver con darle descanso y gestionar el agotamiento del delantero. Vinícius fue titular en los dos partidos de la Selección de Brasil en la Fecha FIFA ante Corea del Sur y Japón.

Por este motivo, dado que jugó ambos partidos sumado al viaje, Xabi Alonso prefirió darle más descanso. Real Madrid jugará el próximo miércoles contra Juventus por la UEFA Champions League y lo más probable es que Vinícius Jr recupere la titularidad en dicho encuentro.

La alineación de Real Madrid ante Getafe