¿Por qué no juegan Enzo Fernández y Cole Palmer en Hull City vs. Chelsea por FA Cup?

Los Blues visitan el MKM Stadium por la cuarta ronda de la copa más antigua del mundo con varias ausencias de peso.

Por Leandro Barraza

Cole Palmer y Enzo Fernández no juegan contra Hull City
© GETTY IMAGESCole Palmer y Enzo Fernández no juegan contra Hull City

Chelsea visita a Hull City desde las 13:45 (horario del centro de México) por la cuarta ronda de la FA Cup. El conjunto de Londres dejó escapar un triunfo ante Leeds United por Premier League y ahora busca recuperarse rápidamente ante el cuarto del Championship (Segunda División de Inglaterra).

No obstante, a pesar de la necesidad de volver a la senda del triunfo, los Blues tienen varias ausencias de peso en el equipo titular. Entre ellas destacan las de Enzo Fernández y Cole Palmer, aunque los motivos de sus ausencias son diferentes.

¿Por qué no juega Enzo Fernández?

Enzo Fernández no fue incluido en el equipo titular por Liam Rosenior. El estratega de Chelsea optó por dejarlo en el banco de suplentes, al igual a que a otras figuras, para darle descanso al mediocampista argentino en medio de un calendario cargado de partidos.

Cole Palmer y Enzo Fernández en el Mundial de Clubes 2025 (GETTY IMAGES)

¿Por qué no juega Cole Palmer?

En el caso de Cole Palmer, el número 10 del Chelsea ni siquiera fue parte de la convocatoria y no está entre las alternativas. La estrella de los Blues viene de marcar un triplete ante Wolverhampton y de marcar y asistir contra Leeds United, pero esta vez no fue incluido en la lista.

La alineación de Chelsea vs. Hull City

  • Robert Sánchez
  • Reece James
  • Fofana
  • Sarr
  • Hato
  • Caicedo
  • Andrey Santos
  • Pedro Neto
  • Estevao
  • Garnacho
  • Delap
Leandro Barraza
