Se terminó el calvario de Mykhaylo Mudryk. La suspensión provisional que había sufrido el futbolista ucraniano por un doping positivo en meldonium en diciembre de 2024 llegó a su fin este sábado y el extremo de 25 años está oficialmente habilitado para volver a los terrenos de juego.

Aunque en un principio se habló de cuatro años alejado de las canchas, finalmente Mudryk -quien declaró que la ingesta de la sustancia no fue intencional- fue absuelto y podrá reincorporarse a los entrenamientos de Chelsea.

Cabe recordar que el conjunto de la Premier League le pagó 70 millones de euros a Shakhtar por Mykhaylo en enero de 2023 y le hicieron un contrato hasta 2031. Sin embargo, Topskills Sports UK (fuente de Sky Sports especializada en mercado de pases) reveló que Chelsea planea ceder a Mudryk a Racing de Estrasburgo para que recupere ritmo futbolístico.

Mudryk con la playera de Racing de Estrasburgo (Imagen generada con la IA de Google Gemini)

Es importante mencionar que el club de la Ligue 1 pertence a BlueCo, consorcio de propiedad de Todd Boehly y Clearlake Capital que adquirió Chelsea en 2022 tras la expulsión de Roman Abramovich de Inglaterra por sus vínculos con Vladímir Putin.

Actualmente Estrasburgo está séptimo en la tabla de posiciones de la Ligue 1. Este mismo domingo venció por 2-1 a Metz y alcanzó los 27 puntos, quedando a cuatro unidades del sexto, Rennes.

Mudryk y su deseo de participar de los Juegos Olímpicos

Durante su ausencia en Chelsea, Mudryk se estuvo entrenando como atleta de velocidad y reveló que tiene el deseo de representar a Ucrania en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Para ello, debe cumplir con los requisitos de la World Athletics y superar las pruebas clasificatorias en 2027.

En 2023, Mudryk registró el récord de velocidad en la Premier League, alcanzando los 36.67 km/h en un partido contra Liverpool. Es por eso que el ucraniano desea explotar esa virtud en busca de una medalla olímpica.

