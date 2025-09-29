Real Madrid está en un proceso de reconstrucción luego de la salida de Carlo Ancelotti tras una temporada para el olvido en la que no ganaron ningún título, lo que terminó siendo una despedida triste para el entrenador italiano que hoy está en Brasil.

La directiva, encabezada por Florentino Pérez, apostó por un entrenador más joven que estaba pasando por un gran presente en Alemania: Xabi Alonso. El español, que era muy querido y se convirtió rápidamente en uno de los ídolos del Bayern Leverkusen, no dudó en aceptar el desafío de volver a la institución merengue, pero esta vez como DT.

Sin embargo, todavía no ha encontrado la mejor versión de su equipo y justamente este fin de semana sufrió una durísima derrota en manos del Atlético Madrid por 5-2, perdiendo así su invicto en la liga española y también el liderato en manos del Barcelona

De cara a lo que se viene en Europa y con el objetivo de pelear por todo, el equipo español está pensando en la posibilidad de contratar a dos futbolistas sudamericanos que brillan en la Premier League y que fueron campeones del mundo.

Los fichajes de lujo que analiza Real Madrid

Según revelaron en 365 Scores, con información de TBR Football, Real Madrid está interesado en contratar aEnzo Fernández y Moisés Caicedo para el próximo año, piezas claves para el mediocampo del equipo que actualmente dirige Enzo Maresca.

Los directivos saben que no será fácil cerrar ambas operaciones, dado que los Blues hicieron inversiones muy importantes para contratar al ecuatoriano y al argentino que se convirtieron en los refuerzos más caros de la historia de la institución.