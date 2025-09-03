La Selección Argentina conquistó la tabla general de las Eliminatorias Sudamericanas a falta de dos jornadas para el cierre de la competición, y disputará en esta jornada FIFA sus últimos dos compromisos del certamen únicamente para cumplir con el calendario y continuar preparándose para la próxima Copa del Mundo.

El primero de esos desafíos restantes será este jueves, cuando el elenco albiceleste reciba a Venezuela en Buenos Aires, por la fecha 17 de las Eliminatorias. Más allá de estar clasificada al Mundial con anticipación y de ser líder absoluto del torneo, Lionel Scaloni convocó a todas las figuras posibles para este fin de semana de acción.

En este contexto, en el cruce entre Argentina y Venezuela habrá dos sorpresas en el once inicial que presente la selección campeona del mundo: saldrá al campo sin dos habituales titulares, que están teniendo un brillante presente en el futbol europeo: las salidas del equipo para este encuentro serán las de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En el caso de Enzo Fernández, el mediocampista del Chelsea no podrá ser parte del encuentro dado que recibió dos jornadas de suspensión de CONMEBOL, luego de haber sido expulsado ante Colombia en el último partido de Eliminatorias, producto de una fuerte entrada sobre Kevin Castaño. Así, ni siquiera fue convocado para esta gira.

La situación de Alexis Mac Allister es diferente: el volante del Liverpool viajó a Buenos Aires pero no será titular ya que sólo tuvo un entrenamiento previo al juego por retrasos en los vuelos que lo tenían que trasladar desde Inglaterra hasta Argentina. Ante esa situación, el cuerpo técnico probó otros nombres y el jugador de los ‘Reds’ irá al banco de suplentes.

Sin Enzo Fernández ni Alexis Mac Allister, la probable alineación de Argentina ante Venezuela será la siguiente: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Lionel Messi, Nicolás Paz, Thiago Almada; Julián Álvarez. Quizás con la pérdida de Ángel Di María (retiro) como diferencia, Scaloni logró mantener la base del equipo campeón en Qatar 2022.

El enfrentamiento entre Argentina y Venezuela tendrá un condimento especial más allá de las bajas de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández: podría ser el último partido de Messi en su suelo natal por Eliminatorias, ya que luego del Mundial 2026 podría poner fin a su historia con la selección nacional. Ante tal escenario, ya hay localidades agotadas para el compromiso de este jueves.

La convocatoria completa de Argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador:

