¿Por qué no juegan Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães en Arsenal vs. Tottenham por la Premier League 2025-26?

En el marco de la Jornada 12 de Premier League 2025-26, Arsenal recibe a Tottenham este domingo 23 de noviembre desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Ambos equipos van por la victoria ante el rival de toda la vida.

Para este encuentro, el estratega Mikel Arteta no contará en el equipo titular con Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães, dos jugadores que suelen ser titulares. Ambos sufrieron lesiones musculares que no le permitirán estar disponibles en este compromiso.

¿Quiénes serán los reemplazos de Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães en Arsenal vs. Tottenham?

Con esta noticia, los jugadores Piero Hincapie y Mikel Merino se sumarán al equipo titular. Por un lado, el defensa ecuatoriano reemplazará al brasileño en la zaga central, mientras que el español estará jugando en la posición del goleador sueco.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Tottenham sin Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães?

Sin Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães, el conjunto rojiblanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Spurs: Raya; Timber, Saliba. Hincapié, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Merino y Trossard.

