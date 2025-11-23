Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Por qué no juegan Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães en Arsenal vs. Tottenham por la Premier League 2025-26?

El delantero sueco y el defensor brasileño no serán parte del duelo de los Gunners ante los Spurs por la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães no serán parte del duelo de Arsenal ante Tottenham por la Premier League
© Getty ImagesViktor Gyökeres y Gabriel Magalhães no serán parte del duelo de Arsenal ante Tottenham por la Premier League

En el marco de la Jornada 12 de Premier League 2025-26Arsenal recibe a Tottenham este domingo 23 de noviembre desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Ambos equipos van por la victoria ante el rival de toda la vida.

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Mikel Arteta no contará en el equipo titular con Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães, dos jugadores que suelen ser titulares. Ambos sufrieron lesiones musculares que no le permitirán estar disponibles en este compromiso.

¿Quiénes serán los reemplazos de Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães en Arsenal vs. Tottenham?  

Con esta noticia, los jugadores Piero Hincapie y Mikel Merino se sumarán al equipo titular. Por un lado, el defensa ecuatoriano reemplazará al brasileño en la zaga central, mientras que el español estará jugando en la posición del goleador sueco.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Tottenham sin Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães?  

Sin Viktor Gyökeres y Gabriel Magalhães, el conjunto rojiblanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Spurs: Raya; Timber, Saliba. Hincapié, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Merino y Trossard.

Publicidad
Pronósticos Arsenal vs Tottenham: el Derby de Londres se juega con cuotas muy atractivas

ver también

Pronósticos Arsenal vs Tottenham: el Derby de Londres se juega con cuotas muy atractivas

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Chelsea?
UEFA

¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Chelsea?

¿Por qué no juega Cole Palmer en Tottenham vs. Chelsea?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega Cole Palmer en Tottenham vs. Chelsea?

Las alineaciones de Tottenham vs. Chelsea por la Premier League
UEFA

Las alineaciones de Tottenham vs. Chelsea por la Premier League

El golazo de Anthony Martial en el entrenamiento que enloqueció a Rayados
Rayados de Monterrey

El golazo de Anthony Martial en el entrenamiento que enloqueció a Rayados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo