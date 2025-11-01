Las alineaciones de Tottenham vs. Chelsea por la Jornada 10 de la Premier League 2025-26

Este sábado 1 de noviembre se disputan siete partidos por la Jornada 10 de la Premier League. Uno de los partidos más importantes del fin de semana es el que tiene como protagonistas al Tottenham y al Chelsea, en un encuentro que comienza a las 11:30hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Tottenham Stadium.

Con respecto al local, los Spurs están 3° en la Premier League con 17 puntos. El Tottenham viene de perder por 2-0 con Newcastle por la cuarta ronda de la EFL Cup, aunque el pasado fin de semana derrotó por 3-0 al Everton en su último juego de la liga local.

Por el lado del Chelsea, los Blues le ganaron por 4-3 al Wolverhampton en la cuarta ronda de la EFL Cup y avanzaron de fase. Sin embargo, el equipo dirigido por Enzo Maresca viene de perder con Sunderland por 2-1 en la Premier League y busca recuperarse.

La probable alineación del Tottenham

Guglielmo Vicario

Pedro Porro

Cristian Romero

Micky Van de Ven

Djed Spence

Lucas Bergvall

Joao Palinha

Rodrigo Bentancur

Mohammed Kudus

Richarlison

Xavi Simons

La probable alineación de Chelsea