Alineaciones de Armenia y Chipre por la Liga de Naciones: formaciones probables

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Armenia viene de empatar 0-0 con Montenegro y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chipre viene de ganarle 2-1 a Letonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Armenia y Chipre

Armenia (4-3-3): Arsen Beglaryan, Erik Piloyan, Georgiy Arutiunian, Argishti Petrosyan, Nair Tiknizyan, Edgar Sevikyan, Ugochukwu Iwu, Gor Manvelyan, Artur Serobyan, Artur Gharibyan, Narek Hovhannisyan. DT: Eghishe Melikyan.

Chipre (4-4-2): Fabiano, Leonidas Konomis, Hector Matthew Kyprianou, Nikolas Panagiotou, Giorgios Malekkides, Loizos Loizou, Charalampos Charalampous, Grigoris Kastanos, Marcus Edwards, Angelos Neofytou, Ioannis Pittas. DT: Apostolos Mantzios.

La previa de Armenia y Chipre: todo lo que hay que saber