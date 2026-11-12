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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Armenia vs. Chipre por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia vs. Cyprus, Liga de Naciones
Armenia vs. Cyprus, Liga de Naciones

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Hace apenas un mes y medio estos dos equipos se cruzaron y Chipre se llevó una victoria clara. Ahora se reencuentran con el historial reciente todavía fresco y con Armenia necesitada de revancha.

La tabla los separa bastante y Chipre llega con más margen de maniobra, pero en la Liga de Naciones estos partidos también sirven para ordenar el andar de cada selección pensando en lo que viene.

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La actualidad de ambos equipos

Armenia no logra levantar cabeza en esta ventana de fechas. Viene de un empate sin goles ante Montenegro de visitante y antes había caído justamente contra este mismo rival, que le ganó 2-0. Suma apenas cuatro puntos en cuatro presentaciones y está 33° entre 54 equipos, un andar que la obliga a reaccionar si quiere acomodarse en lo que resta del certamen.

Chipre, en cambio, llega entonado. Ganó sus dos últimos compromisos, incluido ese 2-0 ante Armenia, y también se impuso por 2-1 a Letonia en su presentación más reciente. Con siete puntos y el puesto 20, el equipo mantiene un nivel sólido y buscará ratificarlo lejos de casa.

El historial entre Armenia y Chipre

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor de Chipre, que ganó cinco de los ocho enfrentamientos y además sacó mejor diferencia de gol, con 16 tantos a favor contra 8 de Armenia. Los armenios apenas se quedaron con un triunfo, mientras que hubo dos empates en el camino.

El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Chipre 2-0 Armenia, resultado que confirma una tendencia que viene de arrastre en los últimos cruces.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Chipre vs. Armenia2-0UEFA Nations League
28/03/2023Armenia vs. Chipre2-2Friendlies
13/11/2017Armenia vs. Chipre3-2Friendlies
07/09/2007Chipre vs. Armenia3-1Friendlies
28/02/2006Chipre vs. Armenia2-0Friendlies
03/02/2000Chipre vs. Armenia3-2Friendlies
16/11/1994Chipre vs. Armenia2-0UEFA European Championship Qualifiers
08/10/1994Armenia vs. Chipre0-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Turquía vs. BélgicaJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Montenegro vs. LetoniaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
San Marino vs. BielorrusiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Albania vs. FinlandiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Inglaterra vs. CroaciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
República Checa vs. EspañaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Italia vs. FranciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Armenia suma 4 puntos en el torneo.
  • Chipre suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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