Dónde ver EN VIVO Armenia vs. Chipre por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Hace apenas un mes y medio estos dos equipos se cruzaron y Chipre se llevó una victoria clara. Ahora se reencuentran con el historial reciente todavía fresco y con Armenia necesitada de revancha.
La tabla los separa bastante y Chipre llega con más margen de maniobra, pero en la Liga de Naciones estos partidos también sirven para ordenar el andar de cada selección pensando en lo que viene.
La actualidad de ambos equipos
Armenia no logra levantar cabeza en esta ventana de fechas. Viene de un empate sin goles ante Montenegro de visitante y antes había caído justamente contra este mismo rival, que le ganó 2-0. Suma apenas cuatro puntos en cuatro presentaciones y está 33° entre 54 equipos, un andar que la obliga a reaccionar si quiere acomodarse en lo que resta del certamen.
Chipre, en cambio, llega entonado. Ganó sus dos últimos compromisos, incluido ese 2-0 ante Armenia, y también se impuso por 2-1 a Letonia en su presentación más reciente. Con siete puntos y el puesto 20, el equipo mantiene un nivel sólido y buscará ratificarlo lejos de casa.
El historial entre Armenia y Chipre
El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor de Chipre, que ganó cinco de los ocho enfrentamientos y además sacó mejor diferencia de gol, con 16 tantos a favor contra 8 de Armenia. Los armenios apenas se quedaron con un triunfo, mientras que hubo dos empates en el camino.
El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Chipre 2-0 Armenia, resultado que confirma una tendencia que viene de arrastre en los últimos cruces.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Chipre vs. Armenia
|2-0
|UEFA Nations League
|28/03/2023
|Armenia vs. Chipre
|2-2
|Friendlies
|13/11/2017
|Armenia vs. Chipre
|3-2
|Friendlies
|07/09/2007
|Chipre vs. Armenia
|3-1
|Friendlies
|28/02/2006
|Chipre vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|03/02/2000
|Chipre vs. Armenia
|3-2
|Friendlies
|16/11/1994
|Chipre vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/10/1994
|Armenia vs. Chipre
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Turquía vs. Bélgica
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Montenegro vs. Letonia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|San Marino vs. Bielorrusia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Albania vs. Finlandia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Inglaterra vs. Croacia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|República Checa vs. España
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Italia vs. Francia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Armenia suma 4 puntos en el torneo.
- Chipre suma 7 puntos en el torneo.