Dónde ver EN VIVO Armenia vs. Chipre por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Hace apenas un mes y medio estos dos equipos se cruzaron y Chipre se llevó una victoria clara. Ahora se reencuentran con el historial reciente todavía fresco y con Armenia necesitada de revancha.

La tabla los separa bastante y Chipre llega con más margen de maniobra, pero en la Liga de Naciones estos partidos también sirven para ordenar el andar de cada selección pensando en lo que viene.

La actualidad de ambos equipos

Armenia no logra levantar cabeza en esta ventana de fechas. Viene de un empate sin goles ante Montenegro de visitante y antes había caído justamente contra este mismo rival, que le ganó 2-0. Suma apenas cuatro puntos en cuatro presentaciones y está 33° entre 54 equipos, un andar que la obliga a reaccionar si quiere acomodarse en lo que resta del certamen.

Chipre, en cambio, llega entonado. Ganó sus dos últimos compromisos, incluido ese 2-0 ante Armenia, y también se impuso por 2-1 a Letonia en su presentación más reciente. Con siete puntos y el puesto 20, el equipo mantiene un nivel sólido y buscará ratificarlo lejos de casa.

El historial entre Armenia y Chipre

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor de Chipre, que ganó cinco de los ocho enfrentamientos y además sacó mejor diferencia de gol, con 16 tantos a favor contra 8 de Armenia. Los armenios apenas se quedaron con un triunfo, mientras que hubo dos empates en el camino.

El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Chipre 2-0 Armenia, resultado que confirma una tendencia que viene de arrastre en los últimos cruces.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Chipre vs. Armenia 2-0 UEFA Nations League 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 Friendlies 13/11/2017 Armenia vs. Chipre 3-2 Friendlies 07/09/2007 Chipre vs. Armenia 3-1 Friendlies 28/02/2006 Chipre vs. Armenia 2-0 Friendlies 03/02/2000 Chipre vs. Armenia 3-2 Friendlies 16/11/1994 Chipre vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 08/10/1994 Armenia vs. Chipre 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 14:00 hs

14:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Turquía vs. Bélgica Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Montenegro vs. Letonia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 San Marino vs. Bielorrusia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Albania vs. Finlandia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Inglaterra vs. Croacia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 República Checa vs. España Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Italia vs. Francia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Armenia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Chipre suma 7 puntos en el torneo.