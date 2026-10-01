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Liga de Naciones

Alineaciones de Bélgica y Turquía por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones
Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones

Se viene Bélgica vs. Turquía este viernes 2 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bélgica y Turquía

Bélgica viene de caer 0-1 ante Francia y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Turquía viene de caer 1-4 ante Italia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Bélgica y Turquía

Bélgica (4-2-3-1): Senne Lammens, Joaquin Seys, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Romeo Lavia, Charles De Ketelaere, Mika Godts, Dodi Lukebakio.

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Turquía (3-4-3): Ugurcan Cakir, Ozan Kabak, Merih Demiral, Zeki Celik, Eren Elmali, Salih Ozcan, Orkun Kokcu, Oguz Aydin, Can Uzun, Baris Alper Yilmaz, Arda Guler. DT: Vincenzo Montella.

Suplentes de Bélgica: Zeno Debast, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Romelu Lukaku, Lois Openda, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser, Mandela Keita, Hans Vanaken, Matias Fernandez-Pardo, Nicolas Raskin, Leandro Trossard.

Suplentes de Turquía: Altay Bayindir, Samet Akaydin, Kerem Akturkoglu, Demir Tiknaz, Deniz Gul, Muhammed Sengezer, Abdulkerim Bardakci, Ismail Yuksek, Irfan Can Kahveci, Yunus Akgun, Ferdi Kadioglu, Mustafa Eskihellac, Okan Kocuk.

La previa de Bélgica y Turquía: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 2 de octubre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 9 cruces — Bélgica ganó 3, Turquía ganó 3 y empataron 3
  • Último antecedente: 03/06/2011: Bélgica 1-1 Turquía
  • Próximo partido de Bélgica: vs. Francia, lunes 5 de octubre
  • Próximo partido de Turquía: vs. Italia, lunes 5 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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