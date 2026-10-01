Alineaciones de Hungría y Georgia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Hungría vs. Georgia este viernes 2 de octubre en el Puskas Arena desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Hungría y Georgia
Hungría viene de empatar 0-0 con Irlanda del Norte y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Georgia viene de empatar 0-0 con Ucrania y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Hungría y Georgia
Hungría (4-2-3-1): Balázs Tóth, Miloš Kerkez, Márk Csinger, Willi Orban, Attila Osváth, Tamás Szűcs, Áron Csongvai, András Schäfer, Dániel Lukács, Dominik Szoboszlai, Gábor Jurek. DT: Marco Rossi.
Georgia (4-3-3): Giorgi Mamardashvili, Luka Lochoshvili, Lasha Dvali, Saba Goglichidze, Otar Kakabadze, Otar Kiteishvili, Giorgi Chakvetadze, Giorgi Kochorashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze, Georgiy Tsitaishvili.
Suplentes de Hungría: Kornél Szűcs, Ákos Markgráf, Milán Vitális, Donát Bárány, Bence Gundel-Takács, Zsolt Nagy, Bence Várkonyi, Alex Toth, Ármin Pécsi, Áron Doktorics.
Suplentes de Georgia: Zuriko Davitashvili, Budu Zivzivadze, Saba Lobzhanidze, Davit Kereselidze, Anzor Mekvabishvili, Gizo Mamageishvili, Saba Kharebashvili, Giorgi Kvernadze, Irakli Yegoian, Saba Sazonov, Jemal Tabidze, Luka Gugeshashvili.
La previa de Hungría y Georgia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Estadio: Puskas Arena
- Historial: 2 cruces — Hungría ganó 1, Georgia ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 01/09/2001: Georgia 3-1 Hungría
- Próximo partido de Hungría: vs. Ucrania, lunes 5 de octubre
- Próximo partido de Georgia: vs. Irlanda del Norte, lunes 5 de octubre