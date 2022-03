Referéndum | Falta poco para una nueva votación en Uruguay. En esta ocasión se decidirá por "Sí" o por "No" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). ¿Cuándo se realiza la votación y qué se vota?

Este domingo 27 de marzo, los ciudadanos uruguayos deberán asistir para votar en este referéndum que tiene paralizado a todo Uruguay. En esta ocasión, se votará por "Sí" o por "No" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El Parlamento del Gobierno de Luis Lacalle Pou ya aprobó esta iniciativa para derogar los artículos de la LUC. Sin embargo, el referéndum cumple la función de que ratificar (o no) esta decisión tomada por los miembros del Parlamento.

Habrá únicamente dos opciones elegibles en esta votación, además del característico voto en blanco. La opción que supere el 50% de los votos válido será la que riga una vez acaben los comicios. La boleta tiene el "SÍ" en color rosado, mientras que el "NO" en celeste, esto fue por decisión de la Corte Electoral.

Según informó la Corte Electoral, el voto en blanco será contado como un "NO". En cuanto a los votos impugnado o nulo, estos no contabilizarán en el conteo final, por lo que no tendrán ninguna influencia en el resultado final.

Esta votación contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) se realizará el domingo 27 de marzo durante todo el día.

¿Qué se vota en el referéndum de Uruguay y qué es la LUC?

La Ley de Urgente Consideración (LUC) tiene algunos puntos que el Gobierno de Luis Lacalle Pow pretende derogar. En total se votará por la continuidad (o no) de 135 artículos de la LUC.

Referéndum en Uruguay: qué pasa si no voy a votar y de cuánto es la multa

La Corte Electoral decidió que los casos de ausencia injustificadas estén multados con 1.428 pesos para los ciudadanos comunes, mientras que los funcionados públicos deberán abonar el doble.

¿Qué pasa con los votos en blanco en el referéndum de Uruguay contra la LUC?

Los votos blancos serán contabilidados como votos válido para el "NO". En contraste, los votos inválidos o impugnados no contarán. Es decir, no influirán en el resultado final.

Votación contra la LUC en Uruguay: ¿qué es un referéndum y para qué sirve?

Un referéndum representa el derecho de los ciudadanos uruguayos de ratificar (o no) una decisión impotrante tomada por el Parlamento.