Las sopas de letras son un juego muy popular tanto en internet como en la vida cotidiana, ya que tiene mucha tradición en papel. En esta ocasión, el juego tiene una dificultad extra: únicamente tendrás 12 segundos para superar el desafío.

La consigna de esta sopa de letras es descubrir la palabra ENERGÍA, que se encuentra oculta dentro de un recuadro azul oscuro con cientos de letras. ¿Podrás lograrlo en el tiempo determinado?

Descubre la palabra ENERGÍA en solo 12 segundos

La respuesta al desafío visual

Si no pudiste lograrlo, no te preocupes, el reto era especialmente complejo. Aquí te traemos la solución definitiva, para que no te quedes con la duda.

¿Cómo jugar en una sopa de letras?

