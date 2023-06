La Selección Argentina que trajo la Copa del Mundo en Qatar 2022 siempre se caracterizó por tener una relación cercana con la gente. Lo vimos en muchísimas ocasiones desde que salieron campeones, y ahora lo presenciamos una vez más, con la llegada de algunas de sus figuras a la fiesta Bresh de Ibiza.

Ángel Di María, Lisandro Martínez, Germán Pezzella y Guido Rodríguez fueron los jugadores que se pasaron por el boliche Amnesia de la isla española, junto a sus mujeres Jorgelina Cardoso, Muri López Benítez, Agustina Bascerano y Guadalupe Ramón. Por supuesto que fueron al VIP, pero la gente enloqueció cuando se asomaron por el balcón.

Así pasaron los jugadores de la Scaloneta por la Bresh

No podía faltar que pasaran la canción de “Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar“, que tanto definió el Mundial y que la gente no para de cantar aún meses después de haberlo ganado. También pasaron “Pa’ la Selección” de La T y la M, otro tema que identifica a este grupo y que no dejaron pasar la oportunidad de pasarlo con ellos como protagonistas.

No es la primera vez que vemos a jugadores de la Scaloneta en la Bresh; ya es sabido que la fiesta es muy del gusto de los integrantes y sus parejas, y los hemos visto en varias ocasiones post-Mundial bailando, cantando y divirtiéndose, tanto entre ellos como con el público de los boliches.