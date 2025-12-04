Lionel Messi le respondió a Cristiano Ronaldo: ”A mí nunca me importaron”

“Si me preguntan, Cristiano, ¿es un sueño ganar la Copa del Mundo? No, no es un sueño“, dijo el astro portugués en una extensa entrevista que le brindó a Piers Morgan y que fue publicada en el canal de YouTube de ambos. Fue una respuesta que, en cierto punto, pareció ser una nueva intención para diferenciar de Lionel Messi.

Mucho más, cuando el actual futbolista de Al Nassr apuntó que ser campeón del torneo más codiciado por el planeta no debería ser un parámetro para determinar quién es el mejor por lo corta que es la competencia: “¿Definir qué? ¿Definir si soy uno de los mejores de la historia por ganar un torneo de seis o siete partidos? ¿Te parece justo?“.

Por aquellos días de noviembre, las frases de Cristiano Ronaldo generaron bastante revuelo y debate, pero de a poco, el tema se fue enfriando. Hasta que este jueves 4 de diciembre ESPN Argentina publicó una entrevista con Lionel Messi, en la que la Pulga, entre otras respuestas, aparenta haberle devuelto ‘las gentilezas’ a CR7.

“A mí los récords mucho no me gustan, yo vivo el juego y me gusta jugarlo”, apuntó Leo, que además dejó en claro que registrar metas personales no es una cuestión que le quite el sueño: ”No juego para eso ni nunca le di mucha importancia, nunca estuvo en mi cabeza ‘tengo que hacer un gol para superar a este o al otro’”.

La diferencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en títulos y cantidad de goles

Por un lado, Lionel Messi supera ampliamente a Cristiano Ronaldo en cantidad de títulos. De hecho, Leo es el futbolista que más veces salió campeón en toda la historia, con 44 consagraciones (entre ellas, claramente, la Copa Mundial de la FIFA de Qatar que obtuvo el 18 de diciembre del 2022), mientras que CR7, de momento, acumula 36.

Pero por el otro, el portugués se ubica en la cima de la tabla de los máximos artilleros de todos los tiempos con 954 tantos (y yo declaró que desea alcanzar las 1000 anotaciones). Por cierto, el argentino es escolta con 896. Eso sí, en la clasificación de las asistencias, la Pulga sí está en lo más alto con 405, seguido por Pelé con 365 y Ferenc Puskás con 360.

