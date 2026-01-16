¿Qué dijo Arturo Vidal en la previa del Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026?

Alianza Lima se prepara disputar su último partido en el marco de la Serie Río de la Plata 2026. El rival de turno será Colo Colo y ya se habla de que incluso representaría ser el equipo más peligroso de los que hasta ahora enfrentaron los dirigidos técnicamente por Pablo Guede. Quien ya empezó a vivir este encuentro fue Arturo Vidal al evidenciar algunos detalles de lo que espera.

Arturo Vidal, referente y uno de los capitanes de Colo Colo, habló con ‘ESPN Chile‘ luego del triunfo de su equipo por penales ante Olimpia. Siendo consciente de que están en una etapa de preparación y que las sesiones de entrenamientos viene siendo bastante duras a altura altura de la temporada 2026, reveló que el próximo rival será exigente a como de lugar.

“Esperamos que sea bien los próximos partidos. Como te dije, los primeros entrenamientos han sido muy fuertes, tenemos esta semana para seguir preparándonos, hay partidos que se vienen contra equipos muy buenos, así que esperamos prepararnos de la mejor forma. No tenemos ningún campeonato internacional y hay que prepararse para ganar todo”; comentó Arturo Vidal.

Día, hora y dónde ver el duelo entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

El partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026 está programado para el próximo domingo 18 de enero a las 19:00 horas y se jugará en el Estadio Parque Viera de Montevideo, el cual tiene una capacidad de 8.000 espectadores y se espera que tantos hinchas peruanos como chilenos puedan ser parte de uno de los clásicos sudamericanos más importantes de la historia.

En cuanto a la transmisión oficial de este atractivo encuentro, podrás vivirlo a través de la señal oficial de ‘Disney+‘. Además, gracias a ‘Bolavip Perú‘ disfrutarás de todas las incidencias gracias a minuto a minuto que habrá. El aroma de buen fútbol está garantizado, así que veremos cómo le ira al equipo de Pablo Guede en su última prueba internacional antes del inicio de la Liga 1 2026.

Posibles alineaciones del duelo entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima | Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Federico Girotti y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Colo Colo | Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda. DT: Fernando Ortiz.

