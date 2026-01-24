¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Inter Miami y dónde ver la Tarde Blanquiazul 2026?

Alianza Lima realizará hoy, sábado 24 de enero, la presentación oficial de su plantel en el estadio Alejandro Villanueva, para luego enfrentar en un amistoso a Inter Miami. El técnico Pablo Guede debutará en el banquillo ‘íntimo’, dirigiendo por primera vez de local en Matute.

Por su parte, el cuadro estadounidense llega a Lima como campeón vigente de la MLS, con un plantel repleto de figuras. Entre los nombres más destacados se encuentran Lionel Messi y Rodrigo de Paul, junto al joven argentino Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia.

En tanto, para los de La Victoria, este cotejo servirá como una prueba fundamental antes de su debut oficial en la Liga 1. Pablo Guede aprovechará la ocasión para analizar el rendimiento del equipo y observar de cerca a sus recientes refuerzos, como Luis Ramos y Jairo Vélez, en un entorno exigente y frente a un rival de primer nivel.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Inter Miami?

El encuentro entre ‘blanquiazules’ y ‘las garzas’ está previsto para las 17:00 horas de Perú y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva. Este partido funcionará como una prueba clave para ambos equipos, que buscan ajustar detalles de cara a sus próximos torneos oficiales. A continuación, conoce los horarios del partido en distintos países:

México: 16:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:00 horas

Venezuela, Bolivia: 18:00 horas

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay: 19:00 horas

Posibles alineaciones de ambos equipos

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Jhoao Velasquez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.

