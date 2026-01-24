Alianza Lima ya tiene su once confirmado para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami, y el técnico Pablo Guede tomó decisiones claves para cubrir las ausencias de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, separados tras el escándalo que sacudió al club en los últimos días.

El arquero será Guillermo Viscarra, quien se consolida como la primera opción del comando técnico. Desde el fondo, Pablo Guede busca orden y salida rápida, consciente de que enfrentará a uno de los planteles más mediáticos del mundo.

En defensa, los reemplazos ya están definidos: Luis Advíncula ocupará el lateral derecho, mientras que la zaga estará conformada por Renzo Garcés y Mateo Antoni. Por la banda izquierda irá Cristian Carbajal, quien asume el reto de cubrir el lugar que dejó Miguel Trauco.

La zona de volantes presenta una mezcla de marca y dinámica. Gianfranco Chávez y Jesús Castillo se encargarán del equilibrio, mientras que Alan Cantero y Jairo Vélez aportarán movilidad, presión alta y generación de juego ante un rival de jerarquía internacional.

La imagen con la que Alianza anunció el partido ante Inter. (Foto: Alianza Lima)

Alineación titular de Alianza Lima vs. Inter Miami

En ofensiva, Guede apostará por velocidad y experiencia. Eryc Castillo será el encargado de desbordar por los extremos, mientras que Paolo Guerrero liderará el ataque como referencia, en un partido que puede ser histórico para el club.

ver también Así lucen Paolo Guerrero y Luis Advíncula tras agresión de barristas de Alianza

Así, con bajas sensibles pero con un once competitivo, Alianza Lima buscará que la Noche Blanquiazul sea una fiesta completa, ante un Inter Miami que llega con figuras mundiales y todas las miradas puestas en Matute con Viscarra; Advíncula, Garcés, Antoni, Carbajal; Chávez, J. Castillo, Cantero, Vélez, E. Castillo y Guerrero.

El once de Alianza Lima vs. Inter Miami. (Foto: Gabriel Pacheco)

¿En qué canal se verá Alianza Lima vs. Inter Miami?

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Latina en señal abierta y L1 MAX en señal cerrada. Además, también tendrás los detalles en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs. Inter Miami?

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 y se estima que el partido inicie sobre las 5:00 PM en el estadio de Matute.

Datos claves

Pablo Guede confirmó el once titular de Alianza Lima ante Inter Miami en Matute.

Paolo Guerrero liderará el ataque blanquiazul como referencia ofensiva principal ante las figuras internacionales.

Luis Advíncula y Guillermo Viscarra integran la formación inicial para cubrir las bajas recientes.

