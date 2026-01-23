Mr. Peet advierte en qué posición deberá reforzarse Alianza Lima tras la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Siendo conscientes de las durísimas consecuencias que podrían darse en el caso de denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, hablando del aspecto netamente deportivo también podría ser un dolor de cabeza para Alianza Lima. Es por ello que recientemente fue Peter Arévalo quien deslizó la posibilidad de que puedan darse fichajes en el equipo.

Como bien sabemos, la directiva de Alianza Lima y Pablo Guede tomaron la decisión de separar indefinidamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña luego de ser acusados de violencia sexual en Argentina. Esta situación deja al plantel íntimo sin 3 jugadores que podrían haber sido titulares para el comando técnico y a raíz de ello es que existe una análisis de por medio.

“Alianza tenía por petición de Pablo Guede la necesidad de un volante central, ahora debe ir por un back central que vaya con Garcés. Antoni va por Trauco. La prioridad de Guede era un volante central, hoy es un defensor central que haga la pareja central. Lo de Peña, yo creo que no va a alterar mucho el panorama. No tenía espacio y tienes a Cantero y a Vélez”; reveló ‘Mr. Peet‘ en ‘Madrugol‘.

Este escenario no parecería ser tan complicado en dichas posiciones de la cancha, pero la ausencia de Carlos Zambrano sí podría generar cierto nivel de incertidumbre para Alianza Lima. “En el fondo sí te altera el panorama porque la titularidad de Zambrano no se discutía. Por eso Alianza necesita ir por un central que esté a la altura casi al nivel de Zambrano, en tema fútbol”.

Fuente: Alianza Lima.

¿Alianza Lima tendría pensado salir en la búsqueda de más fichajes en este 2026?

Durante la más reciente edición del programa ‘Vamos al VAR‘, fue Franco Navarro quien tomó la palabra para aclarar algunas situaciones de lo que sucedió en la interna de Alianza Lima. Además, no quiso confirmar ni tampoco descartar el hecho de analizar la posibilidad de fichar a más jugadores frente a las sanciones impuestas a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

“Lo indefinido puede pasar a definitivo. Sobre traer a más jugadores, lo vamos a ver con Pablo Guede. Tenemos también la posibilidad del cupo del séptimo extranjero y, obviamente, con este tema que ha sucedido, trataremos de ver lo mejor para el equipo”; reveló el Director Deportivo de Alianza Lima y con lo cual podemos entender que será una evaluación de la directiva junto al entrenador.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados indefinidamente por acusación de violencia sexual.

fueron separados indefinidamente por acusación de violencia sexual. Según Mr. Peet , Pablo Guede deberá buscar fichar urgentemente un defensa central para el equipo.

, deberá buscar fichar urgentemente un para el equipo. Franco Navarro confirmó evaluar nuevos refuerzos utilizando el séptimo cupo de extranjero disponible.

