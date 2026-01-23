Carlos Zambrano y Miguel Trauco se ponen de acuerdo y lanzan comunicado con varias similitudes tras ser acusados por abuso sexual

El último jueves, se hizo pública una denuncia por abuso sexual que involucra a Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima, por hechos que habrían ocurrido en Montevideo.

Inicialmente, solo uno de los implicados se pronunció sobre el caso; no obstante, en las últimas horas, los demás futbolistas también se manifestaron para rechazar las acusaciones, a la espera de lo que determinen las autoridades competentes.

Así fue el comunicado de Miguel Trauco

Tras el descargo realizado por Sergio Peña en redes sociales, en el que negó cualquier responsabilidad en la denuncia, aún se esperaba la postura de los otros dos futbolistas involucrados.

Bajo ese contexto, este viernes, Miguel Trauco fue el siguiente en pronunciarse mediante un comunicado, en el que rechazó su participación en los hechos difundidos.

“Como consecuencia de los presuntos hechos que han trascendido públicamente en los últimos días, quiero expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer, siendo plenamente consciente de la gravedad con la que este tipo de situaciones debe ser tratada”, se puede leer en el comunicado de Trauco.

Asimismo, agregó lo siguiente: “En este contexto, se han difundido diversas versiones que han generado una exposición mediática desproporcionada, provocando un profundo dolor tanto a mí como a mis familiares, a mi entorno personal y profesional”.

Carlos Zambrano también se pronunció

De igual manera, Carlos Zambrano utilizó sus redes sociales para fijar su posición frente a la denuncia y solicitar una pronta investigación. El defensor de Alianza Lima difundió un comunicado en una línea similar a la de Miguel Trauco, en el que afirmó sentirse tranquilo con lo ocurrido y expresó su confianza en el accionar de las autoridades.

“La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente”, señaló.

Posterior a ello, argumentó: “Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos. Decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho”.

DATOS CLAVES

Miguel Trauco publicó un comunicado rechazando cualquier forma de violencia y negando los hechos.

El defensor Carlos Zambrano negó las imputaciones delictivas y solicitó una pronta investigación oficial.

