Alianza Lima ha impactado el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 al asegurar su primer refuerzo oficial: el lateral derecho D’Alessandro Montenegro, proveniente del ADT de Tarma. Esta información fue confirmada por el periodista José Varela, consolidando un movimiento que se venía gestando con negociaciones avanzadas.

El primer refuerzo para Alianza Lima

El acuerdo, oficializado en redes sociales del comunicador, no solo implicó el consentimiento del futbolista de 22 años, sino también la compra de su pase al club tarmeño. Esta inversión subraya la confianza de la directiva blanquiazul en el potencial y la proyección de Montenegro, considerado una de las revelaciones de la Liga 1 en la campaña actual.

D’Alessandro Montenegro en ADT de Tarma. (Foto: X).

Lo más significativo de la operación es el compromiso a largo plazo: Montenegro firmó por tres temporadas con el club ‘íntimo’. Este contrato extenso refleja la estrategia de Alianza Lima de construir una base sólida, apostando por jóvenes talentos con experiencia en el torneo local para consolidar la banda derecha en Matute.

Alianza Lima espera por su jugador

Para la hinchada ‘blanquiazul’, este fichaje tiene un valor adicional, pues marca el regreso de un ‘potrillo’ a casa, ya que Montenegro se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Tras madurar y ganar protagonismo en ADT, retorna no solo con capacidad defensiva, sino también con una reconocida vocación ofensiva y velocidad.

El lateral se destacó en 2025 por su versatilidad, desempeñándose tanto en defensa como de carrilero, y por su aporte en ataque con goles y asistencias. Su notable rendimiento lo llevó incluso a ser considerado en microciclos de la Selección Peruana, reafirmando su estatus como uno de los laterales de mayor proyección en el fútbol nacional.

D’Alessandro Montenegro es de Alianza Lima

Con esta primera adquisición, la directiva y el comando técnico de Alianza Lima envían un mensaje claro sobre sus ambiciones para el 2026: armar un plantel competitivo para luchar por el título de la Liga 1 y trascender en la Copa Libertadores. Ahora, el foco se dirige a otras áreas que requieren refuerzos, particularmente en la zona ofensiva, y a las decisiones pendientes sobre la continuidad de jugadores clave.

DATOS CLAVE