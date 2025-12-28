Joven promesa del Corinthians de André Carrillo respondió sobre la chance de irse a Flamengo

Tras la reciente conquista de la Copa de Brasil en el Maracaná, que coronó al Corinthians, el joven mediocampista Breno Bidon se convirtió en el centro de atención del mercado de pases, especialmente por el notorio interés de la afición del Flamengo. Sin embargo, la promesa de 20 años, pieza clave en la sociedad de mediocampo con el peruano André Carrillo, decidió enfriar las especulaciones sobre un traslado inmediato a Río de Janeiro.

Compañero de André Carrillo expone su verdad

Con una madurez que desentona con su edad, Bidon abordó los rumores, asegurando que su foco está en el descanso luego de un año de alta exigencia. “Ni siquiera sigo mucho las redes sociales, lo estoy disfrutando ahora que nos fuimos de vacaciones. Fue un año muy agotador para nosotros, con altibajos”, declaró el volante, transmitiendo un mensaje de compromiso con el club paulista.

Breno Bidon jugando con el Corinthians. (Foto: X).

Para la joven estrella del “Timão”, el triunfo en la Copa de Brasil 2025 ante Vasco da Gama, precisamente en el mítico Maracaná, es el punto más alto de su trayectoria. Este éxito ha fortalecido su lazo con la hinchada, que lo visualiza, junto a la experiencia de Carrillo, como un pilar fundamental para la próxima Copa Libertadores.

André Carrillo tiene un socio perfecto

La dupla Bidon-Carrillo ha sido una de las claves en el cierre de temporada bajo la dirección de Dorival Júnior. Mientras la “Culebra” aporta la calma y visión, Bidon inyecta el dinamismo que equilibra la zona media. Esta exitosa complementariedad no solo ha disparado el valor de mercado del joven, atrayendo a gigantes como Flamengo, sino también el interés de ojeadores europeos.

Además de su actualidad en el Corinthians, Bidon manifestó su emoción por haber sido invitado al prestigioso “Jogo das Estrelas” de Zico, un evento benéfico. “Es un juego que solo veía por televisión, así que todo lo que está pasando es realmente genial”, confesó el mediocampista, confirmando su ascenso meteórico en el fútbol sudamericano.

Corinthians confía en ambos cracks

Por el momento, el futuro de Breno Bidon sigue en el Parque São Jorge. Con un contrato vigente y el respaldo de figuras como André Carrillo, el volante se concentra en recargar energías para un 2026 que será más demandante. Aunque el fútbol brasileño es un hervidero de rumores, el mediocampista ha zanjado las especulaciones: su presente es albinegro y, tras conquistar el Maracaná como visitante, no tiene prisa por convertirlo en su nueva casa.

