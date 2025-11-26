El sueño de la Selección Peruana siempre está presente detrás de cada jugador de dicho país. En este caso, al estar en un club como Alianza Lima, para Gaspar Gentile la posibilidad no es lejana. Si bien no es un titular fijo en el equipo de Néstor Gorosito no pierde las esperanzas de que, en algún momento, el llamado llegue.

Gaspar Gentile llegó a Alianza Lima tras un excelente semestre en Cienciano. También había hecho un buen trabajo en UTC y en Deportivo Garcilaso, todos clubes de provincia. Su retorno a Lima (supo jugar en la Universidad San Martín de Porres en 2020) se dio poco más de cinco años después y no ha sido fácil.

Si bien anotó uno de los goles del triunfo 3-0 de los ‘Blanqiazules’ ante UTC en la última fecha del Torneo Clausura, el propio Gaspar Gentile esperaba más de lo que finalmente aportó en este semestre. Pese a ello, elogió a los hinchas ‘íntimos’ y habló sobre una posible chance de Selección.

Gaspar Gentile sueña con la Selección Peruana

En una charla con Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de Max (L1 MAX), Gentile reconoció que esperaba hacer más goles y tener mayor protagonismo en Alianza Lima, como lo hizo en Cienciano. “No venía teniendo la continuidad que tenía antes y es cuestión de volver a agarrar ese ritmo“, empezó diciendo.

“Yo mismo viene con otra expectativa, a lo mejor, más grande. Creo que también la continuidad no tuve tanta, por la posición he sido más asistidor que goleador, aunque venía haciendo varios goles”, consideró.

Para volver a tener ese protagonismo que tuvo en otros clubes, espera que Alianza Lima pueda pelear el próximo año. “Salir campeón de la liga sería el primer objetivo del próximo año“, reconoció. Si esto es así y logra continuidad, podrá aparecer esa chance de Selección Peruana, por la que sueña.

Precisamente, ante la consulta sobre una chance en ‘La Bicolor’, no dudó. “Este ya es el sexto año y me gustaría. Ojalá el día de mañana se dé, sería algo muy lindo después de tantos años acá. La familia ya es peruana, seis años viviendo acá, estamos muy contentos“, dijo.

Gaspar Gentile elogió a los hinchas y referentes de Alianza Lima

Por supuesto, la intimidad de un club como Alianza Lima también fue tema de conversación. Gaspar Gentile destacó a los referentes como Hernán Barcos y Carlos Zambrano, quienes lo ayudaron en su adaptación al club. “Me ayudaron todos, pero Hernán y el Káiser me han ayudado bastante“, confesó.

Respecto a los hinchas, destacó su asombro por cómo se comportan en todos lados a donde juega el equipo. “Lo que más me sorprendió de Alianza es su gente. Tienes hinchas en todos lados, es de lo más bonito (…) Los hinchas de Alianza te hacen querer un poco al club con cada partido”, aseguró.

