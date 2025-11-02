¿El nuevo Kevin Serna? Juega en ADT y pronto Alianza Lima le hará una oferta: “Es uno de los objetivos”

Para nadie es ninguna novedad que el negocio de Kevin Serna salió muy bien en Alianza Lima. Proveniente de ADT de Tarma tras muy buenos rendimientos en Liga 1 y luego siendo figura de los íntimos en Copa Libertadores, el atacante colombiano representó ser una tremenda inversión en Matute. Quién dice que ahora buscarían repetir el plato con un interés que acaba de revelarse en las últimas horas con otro jugador directo del equipo tarmeño.

¿De quién estamos hablando? Durante las últimas horas se ha podido conocer que D’ Alessandro Montenegro se encuentra en carpeta de Alianza Lima para reforzar a la plantilla de cara a la temporada 2026. Así es, el lateral derecho de 22 años de edad viene de cumplir una muy buena campaña y ahora podría llegarle una verdadera oportunidad de oro al jugar en un equipo grande, del cual por cierto es hincha acérrimo como también lo ha comentado recientemente.

“Alianza Lima materializará su interés por D’ Alessandro Montenegro una vez culminado el torneo. El LD de 22 años es uno de los objetivos para el 2026″; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Marcello Merizalde a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a la visualización concreta de la directiva blanquiazul para quedarse con los servicios del defensor.

La competencia que le esperaría a D’ Alessandro Montenegro en Alianza Lima

En el caso de que finalmente se pueda concretar el arribo de D’ Alessandro Montenegro a Alianza Lima al término de la temporada 2025, tal y como dice la información expuesta, el lateral derecho de 22 años tendrá una dura pelea en el equipo para quedarse con el puesto de titular dentro de las planificaciones del profesor Néstor Gorosito. Teniendo en cuenta que el comando técnico se quedará en el cargo, hay varias opciones de por medio que analizaremos.

En principio, todavía no se sabe cuál será el futuro de Guillermo Enrique. Tiene contrato hasta el fin de este año y no hay novedades, así que el puesto de titular podría quedar vacante. Luego, el nombre de Josué Estrada también es uno de los que llegó en esta temporada y podría ganar más espacio. Finalmente, quien quedaría al margen es Marco Huamán ya que hasta ahora ha pasado desapercibido en el equipo y parece que le buscan reemplazante.

Fuente: Composición BOLAVIP.

¿Qué dijo D’ Alessandro Montenegro sobre jugar en Alianza Lima?

En una reciente entrevista con el periodista Sandro Ignacio, pudimos conocer cuál es la postura de D’ Alessandro Montenegro respecto a vestir la camiseta de Alianza Lima de manera oficial pensando en un futuro cercano. Además de confesar su hinchaje por los colores blanquiazules, el defensor manifestó que se trataría de una enorme oportunidad el hecho de representar un sentimiento familiar que permanece durante tantos años.

“Sí, sí, bueno, sería muy lindo. La verdad, sería una oportunidad muy bonita de poder estar en Alianza. Soy hincha de ese equipo y yo siento que estar ahí sería una oportunidad muy linda, ¿no?, de poder jugar en Alianza. Yo siempre le he dicho, yo soy hincha de Alianza Lima desde la cuna, porque nací ahí, crecí ahí, me volví hincha de Alianza por mis padres también, que fue donde comenzó todo”; comentó D’ Alessandro Montenegro.

