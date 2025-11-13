Alianza Lima ha iniciado su planificación para el 2026 y está a punto de asegurar un fichaje estratégico en el mercado local. La directiva blanquiazul mantiene negociaciones muy avanzadas con la Asociación Deportiva Tarma (ADT) para adquirir al talentoso lateral peruano, D’Alessandro Montenegro. Esta operación busca fortalecer la banda derecha del equipo con una pieza de recambio y gran proyección a futuro.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima cerrará pronto un refuerzo

La inminente llegada de Montenegro, de 22 años, se interpreta como una medida para asegurar la posición de lateral derecho, especialmente considerando que el préstamo del argentino Guillermo Enrique podría finalizar a fines de 2025. El joven futbolista, formado en las canteras aliancistas, ha tenido un notable crecimiento en la Liga 1 con ADT, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo e incluso logrando ser convocado a la Selección Peruana.

D’ Alessandro Montenegro vendría desde ADT de Tarma. (Foto: X).

El periodista Kevin Pacheco confirmó en redes sociales que las partes están ultimando los detalles para la transferencia, la cual implicaría la compra del pase del jugador a ADT. Esto demuestra la intención de Alianza Lima de invertir en talento nacional joven con el objetivo de consolidar una base de jugadores competitiva a largo plazo.

Publicidad

Publicidad

Inversión para el futuro de Alianza Lima

Tras concretar la compra, la dirigencia evaluará si Montenegro se une directamente al plantel principal bajo la dirección de Néstor Gorosito para el 2026, o si es cedido a préstamo a otro club. Esta decisión dependerá de las necesidades tácticas del comando técnico y de la prioridad de garantizarle minutos de juego constantes.

ver también Luis Advíncula seguirá en Boca pese a interés de Alianza Lima: “Tiene un contrato que no le van a pagar en Perú”

D’Alessandro Montenegro destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse eficazmente no solo como lateral derecho, sino también como extremo o central. Su capacidad para proyectarse en ataque y su disciplina defensiva lo convierten en un activo valioso, alineándose además con las normativas que promueven la inclusión de futbolistas jóvenes.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima potenciará su plantilla

Con este movimiento, y sumándose a rumores de posibles incorporaciones de figuras como Pedro Gallese y Luis Advíncula, Alianza Lima busca armar un plantel altamente competitivo para la Liga 1 y, sobre todo, para tener una participación destacada en la Copa Libertadores 2026, reafirmando su ambición de volver a ser protagonista a nivel internacional.

DATOS CLAVE