Dónde ver Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur se enfrenta a Sudáfrica por el Mundial 2026. Conoce los detalles para poder ver el partido.

Se define el grupo A en el Mundial 2026, en busca del segundo lugar Corea del Sur busca definir ante Sudáfrica en un partidazo. Este duelo se disputará en el Estadio Monterrey en Guadalupe, México. Choque que se jugará desde las 20:00 horas de Perú.

Publicidad

El cuadro de asiático llega de una derrota sufrida frente a los locales México. El conjunto ‘Azteca’ se terminó llevando la victoria después de un error por parte de la defensa coreana, dejando un balón regalado para que Luis Romo anote el único gol del partido.

Mientras tanto, Sudáfrica sorprendió al empatar 1-1 ante la República Checa. Ante todo pronóstico los africanos lograron redimirse de su mal comienzo en la primera fecha. Pero acá sacaron un punto que los podría ayudar a seguir soñando con llegar a la siguiente ronda si logran ganar.

¿Dónde ver el Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo A del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Publicidad

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Sudáfrica vs. Corea del Sur acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Publicidad

Datos Claves