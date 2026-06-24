Dónde ver Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Se define el grupo A en el Mundial 2026, en busca del segundo lugar Corea del Sur busca definir ante Sudáfrica en un partidazo. Este duelo se disputará en el Estadio Monterrey en Guadalupe, México. Choque que se jugará desde las 20:00 horas de Perú.
El cuadro de asiático llega de una derrota sufrida frente a los locales México. El conjunto ‘Azteca’ se terminó llevando la victoria después de un error por parte de la defensa coreana, dejando un balón regalado para que Luis Romo anote el único gol del partido.
Mientras tanto, Sudáfrica sorprendió al empatar 1-1 ante la República Checa. Ante todo pronóstico los africanos lograron redimirse de su mal comienzo en la primera fecha. Pero acá sacaron un punto que los podría ayudar a seguir soñando con llegar a la siguiente ronda si logran ganar.
¿Dónde ver el Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
Para disfrutar de este partidazo por el grupo A del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:
- Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.
- Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.
- Brasil: CazéTV
- Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.
- Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.
- Costa Rica: Fox+.
- Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.
- Haití: Tele Haití.
- Paraguay: Popu TV.
- Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO.
- España: DAZN, Movistar+.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.
- Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.
Dónde ver EN VIVO México vs República Checa por el Grupo A del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
¿A qué hora juega Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
Para que nadie se pierde este partidazo entre Sudáfrica vs. Corea del Sur acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 21:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas
- México: 19:00 horas
Datos Claves
- Corea del Sur y Sudáfrica jugarán a las 20:00 horas de Perú en Monterrey.
- 1-1 fue el empate de Sudáfrica ante la República Checa en su último partido.
- Luis Romo anotó el único gol en la derrota previa de Corea del Sur.