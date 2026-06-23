Universitario mientras hace su pretemporada correspondiente. Recibió una novedad desde el extranjero, que podría ser un problema, muy pronto.

Un inesperado remezón sacude los pasillos de Universitario de Deportes en las últimas horas. De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Max, una poderosa oferta desde el extranjero podría cambiar el rumbo del club.

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La noticia llega en un momento sumamente crucial, justo cuando el equipo crema se alista para encarar con fuerza el Torneo Clausura 2026. Esta posible baja de última hora obligaría a la directiva merengue a cambiar los planes de manera drástica.

Héctor Cúper seguido de cerca desde el extranjero. (Foto: X).

El fútbol de Medio Oriente tienta a una figura clave

Según lo revelado por el comunicador de L1 Max, el experimentado estratega argentino Héctor Cúper ha entrado con fuerza en la mira de una poderosa selección de Medio Oriente. “Cúper ha sido sondeado por una selección del medio oriente”, dio a conocer Peralta durante la emisión del espacio deportivo.

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Aunque todavía no se ha revelado el nombre del país asiático interesado, la noticia ha encendido todas las alarmas en Ate. La posible partida del director técnico representa un duro golpe para la estabilidad del proyecto deportivo estudiantil.

La vasta experiencia de Héctor Cúper en la región

Para el técnico argentino, este sondeo internacional no representa ninguna sorpresa debido a su amplio recorrido en esa zona del planeta. Cabe recordar que Cúper ya dirigió con éxito a las selecciones de Egipto y Siria, además de registrar un recordado paso por el club Al Wasl.

Su conocimiento del balompié árabe lo convierte en el candidato ideal para cualquier proyecto ambicioso en el Golfo Pérsico. En las próximas horas se esperan mayores novedades sobre la postura del DT ante esta propuesta económica y deportiva.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Cúper ha sido sondeado por una selección del medio oriente".#HablemosDeMAX #universitario



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📅 De lunes a viernes a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/knpYSGQ33Q — L1MAX (@L1MAX_) June 22, 2026

Enfocado en la pretemporada de Universitario

Pese a los fuertes rumores que lo vinculan con el exterior, Héctor Cúper se mantiene firme al mando de Universitario de Deportes. El estratega se encuentra actualmente enfocado en los exigentes trabajos de pretemporada del conjunto merengue, buscando la puesta a punto física y táctica de su plantel.

El gran objetivo del comando técnico es corregir los errores del pasado y pelear el campeonato nacional de la Liga 1 2026. Por ahora, el argentino sigue planificando el debut, pero la directiva crema ya mira de reojo el mercado ante cualquier emergencia.

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