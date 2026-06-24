Mira GRATIS México vs República Checa desde el Estadio Ciudad de México y por el Mundial 2026: canales en directo y streaming online.

El partido entre México y República Checa se juega HOY, miércoles 24 de junio, desde las 7:00 PM (hora de México) en el Estadio Ciudad de México y por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro es clave para los aztecas si es que quieren lograr puntaje perfecto.

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El conjunto mexicano llega con la obligación de cerrar la fase de grupos en lo más alto, mientras que la República Checa busca dar el golpe, clasificar a 16avos de final y complicar así el panorama del grupo en un duelo que promete alta intensidad desde el inicio.

Con múltiples opciones de transmisión para el partido entre México vs República Checa por el Mundial 2026, el encuentro será uno de los más seguidos de la jornada mundialista, tanto en televisión abierta en vivo como en plataformas digitales oficiales online.

En México, el encuentro entre México vs República Checa podrá verse en directo y vía streaming por Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas y Canal 5, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará a cargo en vivo y online vía FOX, Telemundo y Peacock.

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México vs República Checa juegan HOY desde las 7:00 PM (Hora de México) en el Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Canales para ver México vs República Checa EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026

Latinoamérica : DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).

: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming). Perú : DirecTV Sports y DGO.

: DirecTV Sports y DGO. México : Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas y Canal 5.

: Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas y Canal 5. España : DAZN y Movistar+.

: DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FOX, Telemundo y Peacock.

El partido entre México vs República Checa será transmitido en Latinoamérica en vivo por DirecTV Sports a través de sus señales de TV y online por la plataforma digital DGO. En España, el duelo será emitido por DAZN y Movistar+, garantizando cobertura total del partido en territorio europeo.

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Además, se recomienda seguir la transmisión del México vs República Checa únicamente por canales oficiales, ya que no habrá señal válida en plataformas no autorizadas y no se podrá ver en vivo por Fútbol Libre, en directo por Pelota Libre y online por Roja Directa.

México tiene que ganar a República Checa para terminar con puntaje perfecto en el Grupo A del Mundial 2026. (Foto: Selección Mexicana)

México vs República Checa GRATIS por el Mundial 2026: alineaciones oficiales

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez; Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Roberto Alvarado.

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República Checa: Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci, David Doudera; Lukas Cerv, Michal Sadilek; Adam Hlozek, Pavel Sulc, Denis Visinsky.

Datos claves

México y República Checa se enfrentan hoy, miércoles 24 de junio, por el Mundial 2026.

El partido de la última fecha del Grupo A se disputará en el Estadio Ciudad de México.

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