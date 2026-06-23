La tensión escaló en Alianza Lima tras el ingreso de nuevos acreedores y ahora el área deportiva también se ve afectada.

Una situación inesperada comienza a generar preocupación en Alianza Lima luego de la llegada de los nuevos acreedores, Antonio Bermejo y Fernando Farah. Si bien el equipo acaba de conquistar el Torneo Apertura 2026, algunos planes deportivos habrían quedado paralizados en plena preparación para el Torneo Clausura.

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La información fue revelada por el periodista Mauricio Loret de Mola durante el programa ‘Denganche’, donde explicó que el cambio de mando dentro de Alianza Lima ha generado modificaciones importantes en la planificación que ya estaba diseñada para el segundo semestre de la temporada.

Según se conoció, la idea inicial de Alianza Lima era repetir una preparación similar a la realizada a comienzos de año, incluyendo una pretemporada internacional y partidos amistosos de alta exigencia para llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, la llegada de los nuevos acreedores habría provocado una revisión completa de los planes establecidos, generando incertidumbre respecto a las actividades que realizará el plantel dirigido por Pablo Guede durante el receso.

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🗣️ @Mauricioldm1: "En Alianza cambiaron los planes previstos entre torneo y torneo. Se proyectaba una pretemporada similar a la de enero, con viaje internacional y partidos competitivos, pero el… pic.twitter.com/OA3VBFzXdS — DENGANCHE (@denganche) June 23, 2026

Cambio de mando altera la planificación deportiva de Alianza Lima

Mauricio Loret de Mola explicó que los movimientos institucionales han tenido un impacto directo en el área deportiva: “En Alianza cambiaron los planes previstos entre torneo y torneo. Se proyectaba una pretemporada similar a la de enero, con viaje internacional y partidos competitivos, pero el cambio de mando frenó lo planificado”, comentó.

El periodista agregó además el punto que más preocupación genera dentro del club: “Existe un choque de ideas que dificulta el trabajo del área deportiva”. Esta situación abre un nuevo escenario en Alianza Lima justo cuando el equipo necesita mantener la estabilidad para afrontar el Torneo Clausura 2026 y la lucha por el título nacional.

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Así anunció Alianza Lima el inicio de su pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Quiénes son los nuevos acreedores de Alianza Lima?

Los nuevos acreedores de Alianza Lima son Antonio Bermejo y Fernando Farah, y tras su anuncio Fernando Cabada presentó su renuncia al cargo de gerente general.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima debuta en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú ante Sport Huancayo, el 19 de julio y a las 7:00 PM en Matute.

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Datos claves

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló cambios en la planificación deportiva de Alianza Lima.

El ingreso de nuevos acreedores provocó una revisión completa de los planes del club.

El plantel blanquiazul es dirigido actualmente por el director técnico argentino Pablo Guede.