La sorpresiva eliminación de Alianza Lima en las semifinales del Playoff de la Liga 1 2025 a manos de Sporting Cristal ha generado una profunda crisis interna, cuyo primer efecto visible es la posible permanencia del ídolo y capitán, Hernán Barcos. A pesar de que la gerencia deportiva ya había notificado la no continuidad del delantero argentino, su futuro en La Victoria se ha reabierto gracias a una intervención directa de Jorge Zúñiga, el máximo representante de los acreedores (Aliancistas del Perú), evidenciando un claro conflicto de poder en el club.

¿Hernán Barcos seguirá en Alianza Lima?

Zúñiga calificó la derrota en Matute como una “noche para el olvido” y, aunque aclaró no tener potestad directa sobre decisiones técnicas o de contratación, demandó una “revisión exhaustiva” de las determinaciones recientes. Este mensaje fue un cuestionamiento directo a la Gerencia Deportiva, ya bajo el foco de la hinchada, y en medio de la destitución de Néstor Gorosito y las dudas sobre Franco Navarro.

Hernán Barcos podría seguir en Alianza Lima. (Foto: X).

El punto central de su declaración, brindada al periodista José Varela, fue su mención explícita a la situación de Barcos. Al solicitar una “revisión exhaustiva de las decisiones que se van a tomar en el futuro. Incluido la del señor Hernán Barcos”, Zúñiga puso un freno a la decisión de no renovación de “El Pirata”, convirtiendo lo que parecía un hecho consumado en un tema de debate obligatorio.

Alianza Lima analiza todos los futuros

El dirigente no solo pidió la verificación, sino que utilizó el peso de su posición para invocar la continuidad de Barcos. Además, recordó a los responsables la “obligación histórica” del club de ser campeón en su 125 aniversario. Esta presión histórica y el respaldo al goleador obligan a la administración de turno a reconsiderar la salida de un líder que el sector acreedor considera esencial para alcanzar el título.

La exigencia de “revisión” por parte de Aliancistas del Perú coloca a la Gerencia Deportiva en una encrucijada. La no renovación de Barcos era clave en la reestructuración para 2026, pero ahora, para mantener la estabilidad institucional, el club debe decidir si acata la “invocación” de Zúñiga. El destino del ídolo se ha transformado así en el primer gran síntoma de la inestabilidad y de la necesidad de reajustar el proceso de toma de decisiones.

Hernán Barcos cerca de continuar

El respaldo del ente acreedor ha cambiado el panorama, confirmando que Alianza Lima entra en un período donde las decisiones deportivas estarán fuertemente influenciadas por la presión institucional para asegurar el cumplimiento del objetivo de ser campeón. Hernán Barcos es un futbolista ideal para esta plana dirigencial, por eso deben revisar al detalle cuál será su destino de ahora en adelante.

