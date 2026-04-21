Alianza Lima campeón del Torneo Apertura 2026: ¿Cuáles son los resultados que necesita para serlo?

La lucha por el primer título del año en la Liga 1 ha llegado a su punto de ebullición. Alianza Lima comparte la cima con Los Chankas, y el margen de error para el equipo de Pablo Guede ha desaparecido por completo.

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A falta de seis jornadas para el cierre, los íntimos dependen de su fortaleza en Matute y de su capacidad para sumar en la altura. El equipo blanquiazul tiene la ventaja de una diferencia de goles envidiable, tras el histórico 8-0 frente a Cusco FC.

El camino de Alianza Lima al título

Para dar la vuelta olímpica, Alianza necesita sumar la mayor cantidad de los 18 puntos que tiene en disputa. El fixture le depara tres visitas complicadas fuera de la capital y tres encuentros en condición de local.

Alianza Lima goleó por 8-0 a Cusco FC en Matute. (Foto: X).

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Los partidos ante Cienciano en Cusco y FC Cajamarca representan los retos más grandes debido a la altitud. Sin embargo, el duelo clave será contra Los Chankas en Lima, donde se podría definir el campeonato de forma directa.

La calculadora íntima y el factor Chankas

Actualmente, los de Andahuaylas tienen un partido pendiente contra Cienciano, lo que les da una ventaja teórica de tres puntos adicionales. Alianza Lima necesita que los “guerreros” dejen puntos en el camino en sus visitas a ADT o Cusco FC.

Si Alianza gana todos sus partidos, incluyendo el choque directo ante los Chankas, alcanzaría los 44 puntos. En caso de empate en la tabla final, los íntimos serían campeones automáticamente gracias a su superioridad en la diferencia de goles.

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Los 6 partidos restantes de Alianza Lima:

Atlético Grau vs. Alianza Lima (Visitante)

Alianza Lima vs. CD Moquegua (Local)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal (Local)

Cienciano vs. Alianza Lima (Visitante – Altura)

Alianza Lima vs. Los Chankas (Local – Duelo Directo)

FC Cajamarca vs. Alianza Lima (Visitante – Altura)

El Alianza Lima de Pablo Guede está ilusionado con el Torneo Apertura 2026. (Foto: X).

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