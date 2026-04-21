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Paolo Guerrero se burló del Puma Carranza y la respuesta del ídolo de Universitario fue aniquilante

Duelo de ídolos dentro del fútbol peruano. Por un lado, Paolo Guerrero criticando al Puma Carranza. Apareciendo después una respuesta fuerte.

Paolo Guerrero y el Puma Carranza en polémica por entredichos.
© Composición BOLAVIPPaolo Guerrero y el Puma Carranza en polémica por entredichos.

La tensión entre los referentes de Alianza Lima y Universitario de Deportes alcanzó un nuevo pico de intensidad. Un comentario sarcástico de Paolo Guerrero desató la furia de José Luis ‘El Puma’ Carranza, quien no tardó en responder con dureza.

El polémico comentario de Paolo Guerrero

Todo comenzó durante la última emisión del programa +QTV, conducido por Aldo Miyashiro. El conductor, confeso hincha crema, señaló que el ‘Puma’ Carranza era su máximo ídolo en el fútbol peruano.

La reacción del “Depredador” fue inmediata y cargada de ironía. “Estamos hasta las….”, sentenció el capitán de Alianza Lima, minimizando la figura del exvolante merengue ante la sorpresa de los presentes en el set.

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La respuesta aniquilante del ‘Puma’ Carranza

Fiel a su estilo frontal, el histórico capitán de la “U” no guardó silencio y arremetió contra la actitud del delantero. Carranza calificó las palabras de Guerrero como una muestra clara de “soberbia y arrogancia”.

“Yo siempre he sido un referente. Mi carrera ha sido limpia, toda la vida ha sido limpia”, afirmó el exfutbolista. Además, marcó distancia con Paolo al asegurar que él no necesita marketing para recibir el cariño de su hinchada.

Trayectoria del Puma vs. Soberbia de Guerrero

El ‘Puma’ aprovechó para recordar sus ocho títulos nacionales conseguidos con la camiseta de Universitario. “En mi club me aman. No tengo que ponerme siempre un número de camiseta para que me quieran”, añadió en referencia al estatus de estrella de Guerrero.

Finalmente, Carranza destacó que su éxito se basó en el esfuerzo personal tras crecer en un barrio difícil. Con este cruce, la rivalidad entre los ídolos de los “compadres” vuelve a encender el debate en las redes sociales.

DATOS CLAVE

  • Paolo Guerrero minimizó la figura de José Luis Carranza durante el programa de televisión +QTV.
  • El histórico ‘Puma’ Carranza calificó las declaraciones del delantero como actos de soberbia y arrogancia.
  • El exvolante resaltó sus ocho títulos nacionales logrados con la camiseta de Universitario de Deportes.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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