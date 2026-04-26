El Torneo Apertura 2026 se encuentra en un punto de máxima tensión tras revelarse una presunta irregularidad administrativa en Los Chankas. El equipo de Andahuaylas, actual líder del certamen, podría enfrentar sanciones debido a la inscripción de su comando técnico.

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La controversia gira en torno a Walter Paolella, quien ejerce funciones de director técnico sin figurar como tal en los documentos oficiales. Esta inconsistencia ha generado suspicacia en sus rivales directos por el título nacional.

El vacío legal en el comando técnico

En los registros presentados ante la FPF al inicio de la temporada, el nombre que aparece como entrenador principal es Yonel Iñigo. Sin embargo, en la práctica, es Paolella quien lidera las estrategias y dirige al equipo desde la zona técnica.

"Todo esto se va a ver luego en reglamentos, son situaciones que no están claras. No tenemos nada que decir, para eso están los reglamentos y las comisiones".



Tito Ordóñez tras ser consultado por Walter Paolella, DT de los Chankas.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/VRkbDrKMpU — Raúl Chávez (@raulchavezpa) April 25, 2026

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Esta dualidad ha provocado que clubes como Alianza Lima pongan la lupa sobre el reglamento de la Liga 1. El cumplimiento de las licencias y cargos es un requisito indispensable para la competencia profesional en el fútbol peruano.

La postura legal de Alianza Lima

Tito Ordóñez, delegado del club blanquiazul, se pronunció sobre el caso en una entrevista para Jax Latin Media. Con una postura cautelosa, el directivo evitó confirmar si presentarán un reclamo formal, pero dejó abierta la posibilidad.

“Todo esto se va a ver luego en reglamentos, son situaciones que no están claras. No tenemos nada que decir, para eso están los reglamentos y las comisiones”, declaró Ordóñez, derivando la responsabilidad a las autoridades correspondientes.

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¿Peligra el liderato de Los Chankas?

Actualmente, el cuadro de Apurímac lidera la tabla con 29 puntos, seguido de cerca por Alianza Lima con 26 unidades. Si la Comisión de Justicia decide actuar de oficio, las sanciones podrían ir desde multas económicas hasta la pérdida de puntos obtenidos.

Por su parte, la directiva de Los Chankas insiste en que el proceso de “regularización” administrativa está en marcha. El desenlace de este conflicto en las oficinas de la Videna podría definir quién se queda con el primer trofeo del año.

Los Chankas responden a la polémica servida en Liga 1. (Foto: X).

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