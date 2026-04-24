La lucha por el título del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú se calienta cada vez más. Los Chankas no solo es la gran sorpresa del campeonato, sino que ahora también genera polémica por las declaraciones de su entrenador.

Publicidad

El técnico argentino Walter Paolella habló en L1 MAX y dejó un mensaje directo en medio de la lucha por el primer lugar con Alianza Lima: “Estamos para pelearle a cualquiera y no es soberbia, es realidad”, señaló el estratega, destacando la competitividad de su equipo.

Pero lo más fuerte llegó cuando analizó la presión por el campeonato y comparó a su club con los grandes del torneo: “Nuestra expectativa es salir campeón pues estamos ahí. No tenemos obligación, pero sí la responsabilidad de salir campeón. Distinto es Alianza Lima, ahí sí tienes que salir campeón. Son responsabilidades distintas”, agregó Walter Paolella.

La declaración encendió la previa de la fecha 12 del Torneo Apertura, considerando que Los Chankas marchan como líder con 29 puntos tras once jornadas disputadas y Alianza Lima es segundo con 26 unidades.

Publicidad

El técnico argentino Walter Paolella junto a su comando técnico en Los Chankas. (Foto: Instagram Los Chankas)

Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura

Ahora, con Los Chankas y Alianza Lima peleando punto por punto para coronarse como campeones del Torneo Apertura, lo más probable es que ninguno pierda hasta la fecha 16 del certamen. En esa jornada, Los Chankas tendrán que visitar a Alianza en Matute, un partido que vale más que tres puntos.

Hay que recordar que la última vez que Los Chankas visitó Matute fue en abril del 2025 y el resultado favoreció a Alianza Lima por 1-0. En aquella ocasión anotó Hernán Barcos de penal a los 68 minutos y, 2 minutos después, se fue expulsado por tarjeta roja.

Publicidad

Adrián Quiroz y David Gonzales festejando el gol del triunfo de Los Chankas ante Cienciano por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga1)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú

Tras 11 fechas del Torneo Apertura 2026, hay cuatro equipos con opciones de ser campeones.

Los Chankas – 29 puntos

Alianza Lima – 26 puntos

Cienciano – 22 puntos

Universitario – 21 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Los Chankas?

Los Chankas vuelven a jugar este lunes 27 de abril desde las 3:00 PM ante ADT en Tarma y en cotejo válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Publicidad

Datos claves

Walter Paolella, técnico de Los Chankas, ratificó su liderato con 29 puntos en once jornadas.

Los Chankas supera por tres unidades a Alianza Lima, quien marcha segundo con 26 puntos.

El duelo decisivo en Matute entre ambos clubes está programado para la fecha 16.