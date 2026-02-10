Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, lanzó una fuerte advertencia a Alianza Lima en la previa del partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores, duelo que se jugará en Matute y al que el conjunto paraguayo llega con una ventaja de 1-0 obtenida en la ida.

Publicidad

Publicidad

El entrenador dejó en claro que su equipo no llegó a Lima a especular, sino con la convicción de cerrar la serie: “Es un partido decisivo y estamos con todas las luces encendidas. La ventaja es importante, vamos a sostenerlo y venimos a sacar la clasificación”, declaró con total firmeza.

En la misma línea, Ledesma fue aún más directo al analizar el momento del club peruano y el contexto emocional que rodea al partido: “En los papeles ellos son los favoritos y la presión de Matute será en contra de ellos, pues están en un momento duro del club y sabemos que no están bien”.

Con este mensaje, el técnico de 2 de Mayo deja en evidencia que su estrategia no solo pasa por lo futbolístico, sino también por lo psicológico, buscando aprovechar la crisis deportiva e institucional de Alianza Lima para dar el golpe y lograr una histórica clasificación en la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores?

Alianza Lima perdió en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores y por ahora el resultado es un 1-0 contra 2 de Mayo. Partiendo de ese marcador, el cuadro íntimo tiene tres posibles escenarios, pero solo uno lo clasifica de manera directa. En ese sentido, los blanquiazules tienen que ganar por más de dos goles para clasificar directamente a la Fase 2.

ver también Crisis en Matute por la Copa Libertadores: “Si Alianza Lima es coherente, Pablo Guede tiene que salir”

En caso Alianza Lima solo gane por 1-0 ante 2 de Mayo, tendrán que ir a penales para definir al vencedor de la llave. Mientras que si empata o pierde, quedará eliminado de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Alianza festejando un gol en la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

▶️ Los partidos de Libertadores van todos por Disney+ ◀️

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Alianza Lima juega ante 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero desde las 7:30 PM en Matute y por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver en vivo Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Publicidad

Publicidad

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+. Además, también tendrás la transmisión gratis por YouTube y podrás disfrutar del minuto a minuto en Bolavip Perú.

Datos claves

El técnico Eduardo Ledesma busca clasificar a 2 de Mayo en el estadio Matute.

Alianza Lima debe ganar por más de dos goles para clasificar directamente de fase.

Publicidad

Publicidad