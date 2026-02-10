Gustavo Roverano, exarquero de Alianza Lima y actual entrenador, se pronunció con firmeza sobre el futuro de Pablo Guede en el banquillo blanquiazul y dejó una advertencia directa en caso el equipo quede eliminado de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo.

En declaraciones para Exitosa Deportes, Roverano recordó el antecedente reciente con Néstor Gorosito y cuestionó la coherencia dirigencial de Alianza Lima: “Imagínate que si sacas a Gorosito, después de haberle renovado, en el mismo año le renuevas y en el mismo año lo sacas. Si sigues con esa coherencia, si el equipo queda eliminado, tiene que salir Guede”, sostuvo.

El exportero también puso énfasis en el nivel de exigencia que hoy rodea al club íntimo, especialmente por el contexto competitivo del fútbol peruano y el dominio reciente de Universitario: “Alianza este año no puede empatar dos partidos seguidos. Con la presión que tiene el club este año, después de haber venido el tricampeonato de la ‘U’, que por más que digamos ‘no importa lo que haces al lado’, sí importa en esto, importa y muchísimo”.

Así, el debate queda abierto en Matute: entre la coherencia dirigencial, la presión por resultados y la continuidad de los procesos, el futuro de Pablo Guede parece depender directamente de lo que ocurra en la serie ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Gustavo Roverano habló sobre Pablo Guede en Alianza Lima

Para Roverano, la realidad de Alianza Lima es distinta a la de otros equipos, ya que la institución vive bajo una presión permanente de resultados inmediatos, tanto en la Liga 1 como en torneos internacionales, lo que reduce al mínimo el margen de error para cualquier entrenador, en este caso Pablo Guede.

Sin embargo, el propio Roverano dejó en claro que, desde su visión como técnico, no comparte la idea de despedir a un entrenador por pocos partidos: “¡Ojo! No estoy de acuerdo porque aparte que como entrenador lo que menos quiero es que a un entrenador le den dos minutos de poder estar en un club, lógico que no”.

Así anunció Alianza su partido ante 2 de Mayo por la Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

▶️ Los partidos de Libertadores van todos por Disney+ ◀️

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Alianza Lima juega ante 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero desde las 7:30 PM en Matute y por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver en vivo Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+. Además, también tendrás la transmisión gratis por YouTube y podrás disfrutar del minuto a minuto en Bolavip Perú.

