Alianza Lima definió el futuro de Federico Girotti tras versiones de una posible salida: “De ninguna manera”

En las últimas semanas, Federico Girotti se ha convertido en uno de los futbolistas que más comentarios ha generado entre los hinchas de Alianza Lima.

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Sin duda alguna, su ausencia en la convocatoria de Pablo Guede para el clásico encendió las dudas y abrió paso a versiones que apuntan a una posible salida del club a mitad de año.

En ese contexto, el periodista José Varela reveló que pudo conversar con una fuente del club ‘blanquiazul’, la cual le aseguró de manera firme que el atacante argentino no dejará la institución, ya que es visto como una pieza importante y tiene vínculo vigente hasta el 2028.

Federico Girotti seguirá en Alianza Lima

“En relación a Federico Girotti y me dijeron que de ninguna manera se va a ir de Alianza Lima a mitad de año. Se especuló pero me mencionaron que es un activo del club, y que tiene contrato hasta 2028″, señaló el mencionado comunicador en ‘Linkeados’.

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Asimismo, el periodista indicó que desde el club le aseguraron que Girotti comenzará a contar con más minutos en el primer equipo. “Es un jugador que va a tener su oportunidad y que va a tener minutos. No se irá de ninguna manera de Alianza Lima”.

Alianza Lima sobre Federico Girotti

Por último, Varela señaló que desde Alianza Lima ven a Federico Girotti como un delantero con olfato de gol y mantienen la expectativa de que pueda rendir a su máximo nivel en el primer equipo.

“Me han remarcado que Girotti en Alianza Lima es un goleador, es ‘9’ y tienen mucha esperanza que va a jugar próximamente y que va a mostrar todo su potencial”, sentenció.

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