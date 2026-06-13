Marruecos pierde a dos figuras previo al duelo ante Brasil en el Mundial 2026

El combinado africano sufrió dos bajas de consideración a pocas horas de su estreno frente a la 'Canarinha' en el Mundial 2026.

La selección de Marruecos afrontará su estreno frente a Brasil en el Mundial 2026 con dos bajas de peso en su plantel, una situación que genera preocupación en el equipo africano y limita sus opciones para dar el golpe ante la poderosa ‘Canarinha’.

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Las bajas de Marruecos ante Brasil

Marruecos sufrió un importante contratiempo antes de su debut frente a Brasil en el Mundial 2026. El conjunto africano no tendrá a disposición a Abde Ezzalzouli ni a Nayef Aguerd, dos piezas clave del equipo que fueron descartadas por lesión y se perderán el esperado encuentro ante la ‘Canarinha’.

bde Ezzalzouli y Nayef Aguerd quedaron desafectados por lesión. Foto: Gente de Salta

La ausencia de Ezzalzouli supone una pérdida importante para el frente de ataque de Marruecos, ya que el extremo destacaba por su rapidez y habilidad para generar peligro en el uno contra uno.

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En tanto, Aguerd deja una baja sensible en la última línea, donde se había convertido en una pieza fundamental por su solidez y liderazgo defensivo.

Con estas bajas, ‘Los Leones del Atlas’ se verán obligado a rearmar su equipo para enfrentar a una Brasil que aparece como el principal candidato del Grupo C en el Mundial 2026.

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¿Cuándo juega Marruecos vs Brasil?

El encuentro entre las selecciones de Brasil y Marruecos se llevará a cabo hoy, sábado 13 de junio, en las instalaciones del MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de Nueva Jersey, desde las 17:00 horas de Perú.

DATOS CLAVES

Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd quedaron descartados por lesión en la selección de Marruecos.

El partido Marruecos vs Brasil se disputará hoy, sábado 13 de junio, en Nueva Jersey.

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