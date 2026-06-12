Dónde ver EN VIVO inauguración de Canadá del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La ceremonia tendrá la participación de reconocidos artistas y dará inicio oficialmente a la participación de Canadá en la Copa del Mundo.

Este viernes 12 de junio, Canadá celebrará su propia ceremonia de apertura del Mundial 2026. De esta manera, se une a México y Estados Unidos como sede de un Mundial inédito, marcado por ser el primero en la historia organizado por tres países y con tres actos inaugurales distintos.

Publicidad

El evento tendrá lugar en la ciudad de Toronto, una hora y media antes de lo que será el estreno de la selección canadiense ante Bosnia y Herzegovina.

La inauguración contará con la presencia de destacados artistas locales e internacionales y servirá como punto de partida para el recorrido de ‘Los Rojos’ en la Copa del Mundo.

¿Dónde ver EN VIVO la inauguración de Canadá del Mundial 2026?

En Perú, la ceremonia inaugural que se realizará en el Toronto Stadium podrá seguirse en vivo a través de América TV (canal 4), permitiendo a los aficionados disfrutar del inicio de la fiesta mundialista. En otros países de Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de DSports, mientras que en España se verá por La 1 de RTVE.

Publicidad

Por su parte, en México el evento será emitido por TUDN y TV Azteca; en Colombia, por Caracol TV y RCN TV; y en Centroamérica, por Tigo Sports. Además, en Argentina también estará disponible mediante DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, DGO y Telecentro Play.

¿A qué es la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

La ceremonia de inauguración arrancará a las 12:30 horas de Perú, mismo horario para Colombia, Ecuador y México. En Bolivia, Venezuela y Toronto (Canadá) el espectáculo comenzará a la 13:30 horas, mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se podrá seguir desde las 14:30 horas. En España, por su parte, el inicio está programado para las 19:30 horas.

Publicidad

Partidos de hoy, viernes 12 de junio, por el Mundial 2026

Canadá vs Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / estadio de Toronto)

Estados Unidos vs Paraguay (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)

DATOS CLAVES

Canadá celebrará hoy, viernes 12 de junio, su propia ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Toronto.

Publicidad

La transmisión del evento para el público peruano estará a cargo de la señal de América TV.