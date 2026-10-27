Alianza Lima le tira con todo a Universitario por no jugar esta semana la Liga 1 contra Sport Boys

Alianza Lima disparó contra Universitario, por no tener que jugar ante Sport Boys, en esta fecha. Mira lo que explican en Matute al respecto.

La polémica volvió a encender el torneo peruano. Alianza Lima alzó su voz de protesta contra Universitario de Deportes debido a las recientes modificaciones y decisiones en la programación de la Liga 1. Desde el club victoriano cuestionan severamente las ventajas logísticas y de descanso que estaría obteniendo el cuadro crema en la recta final del campeonato.

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Tito Ordóñez, delegado blanquiazul, fue el encargado de exponer el malestar de la institución a través de sus redes sociales. El dirigente íntimo detalló una serie de irregularidades en la agenda que, según la postura de Matute, atentan directamente contra la equidad de la competición.

El 28 Oct sale en procesión El Señor de los Milagros

La PNP no destina su personal al fútbol ese día

Por qué se programó U vs Boys esa fecha?

Por que no se programó el 27 ese partido?

Boys y Grau jugarán con La U tres días después, de jugar en Cusco

Vulnera Art 5 del reglamento — Tito Ordóñez (@Tito_Ordonez6) October 27, 2026

El factor del Señor de los Milagros y la Policia

Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la fecha fijada para el cruce entre Universitario y Sport Boys. Ordóñez recordó que el 28 de octubre sale en procesión el Señor de los Milagros, día en que la Policía Nacional del Perú (PNP) concentra a sus efectivos en el evento religioso y no presta garantías para el fútbol.

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Frente a esta situación, en Alianza Lima se preguntan por qué dicho encuentro se programó en esa fecha exacta y no el día 27 de octubre. La falta de previsión en la agenda genera distorsiones en el calendario que terminan afectando la planificación del resto de los clubes.

Desventaja física y la regla del descanso

El malestar en Matute se intensifica al revisar el fixture de los rivales de la ‘U’. Tanto Sport Boys como Atlético Grau deben medirse ante Universitario apenas tres días después de haber jugado en la siempre exigente altura del Cusco, lo que supone un desgaste físico desmedido para ambos planteles.

Esta acumulación de partidos sin el tiempo adecuado de recuperación beneficia de forma directa al conjunto crema. Mientras sus rivales llegan exhaustos tras la travesía andina, el equipo merengue afronta los compromisos en mejores condiciones atléticas.

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¿Cuándo y dónde se juega el Universitario vs. Sport Boys?

Debido a que las garantías policiales no permitían realizar el encuentro el 28 de octubre por la procesión del Señor de los Milagros, la Liga de Fútbol Profesional reprogramó el partido entre Universitario y Sport Boys.

El choque correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura finalmente se disputará el miércoles 4 de noviembre a las 8:30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.

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Vulneración del reglamento y juego limpio

Para la directiva victoriana, esta serie de decisiones en la mesa no es un tema menor. Ordóñez denunció de forma explícita que estas programaciones vulneran el Artículo 5 del reglamento de la Liga 1, el cual garantiza la paridad y el juego limpio entre los competidores.

Ante este panorama, Alianza Lima exige una postura clara a los organizadores del torneo. Desde Matute sostienen que la recta final de la Liga 1 debe definirse únicamente en la cancha y bajo igualdad de condiciones para todos los aspirantes al título.

DATOS CLAVE

Tito Ordóñez denunció que la programación vulnera el Artículo 5 de la Liga 1.

4 de noviembre jugarán Universitario y Sport Boys a las 8:30 p. m.

Sport Boys y Atlético Grau enfrentan a Universitario tres días tras jugar en Cusco.