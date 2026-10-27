Pablo Guede tomó una medida radical e inesperada antes de jugar el clásico contra Sporting Cristal

Alianza Lima se enfoca en el partido contra Sporting Cristal por Liga 1. Por eso, la reciente decisión de Pablo Guede recién se pudo conocer.

El ambiente en La Victoria se encuentra en un punto de máxima tensión en las horas previas a disputarse uno de los partidos más trascendentales del campeonato. La presión por sumar tres puntos clave ha llevado al comando técnico blanquiazul a implementar acciones drásticas en la disciplina interna del equipo.

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En este escenario de alta exigencia, el entrenador argentino Pablo Guede sorprendió a la hinchada con una disposición sumamente estricta. La medida busca aislar por completo a los futbolistas de todo factor externo para sostener el enfoque táctico que requiere la recta final de la competición.

Alianza Lima otorgó la categoría de Socio Honorario al Venerable Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas. (Foto: X).

La decisión táctica y mental de Pablo Guede

La primicia sobre este drástico cambio trascendió en las redes sociales y provocó un fuerte impacto dentro del entorno íntimo. El periodista Gerson Cuba reveló mediante su informe periodístico la postura firme asumida desde el comando técnico victoriano.

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De acuerdo con la información brindada por el comunicador, el primer equipo de Alianza Lima no estará presente en la tradicional procesión religiosa del 28 de octubre. La razón responde a la estricta necesidad de mantener al plantel concentrado al cien por ciento de cara al choque directo ante el conjunto rimense.

Horario del clásico e impacto en la tabla de posiciones

El trascendental partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se disputará este jueves 29 de octubre a las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. La cercanía del evento protocolar con este vital compromiso llevó a Guede a priorizar el descanso físico y la preparación mental de los futbolistas.

Con este choque directo en puerta, los victorianos llegan metidos en la pelea alta del Torneo Clausura. Alianza Lima suma 24 unidades en la tabla de posiciones, por lo que una victoria resulta imperiosa a falta de pocas jornadas para acortar distancias frente a las 28 unidades que registra el líder Sport Huancayo.

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𝐔𝐧𝐚 𝐟𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐮𝐧𝐞, 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚.💜🙏🏾



La familia blanquiazul se reunió para rendir homenaje al Señor de los Milagros, renovando nuestra devoción y el sentimiento que nos une dentro y fuera de la cancha.… pic.twitter.com/iZT8KSzHCn — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 20, 2026

La presencia institucional estará asegurada

Pese a que la plantilla profesional no acudirá al recorrido tradicional para evitar tumultos y desgaste, el club victoriano mantendrá su histórica representación en el evento religioso. La institución victoriana enviará una delegación oficial para preservar las tradiciones y costumbres que la caracterizan en esta época del año.

La comitiva estará conformada por representantes de las demás disciplinas deportivas del club y destacadas leyendas de la institución. De este modo, Alianza Lima asegurará su presencia institucional en la fecha devota sin descuidar el objetivo deportivo que afrontará el primer equipo este jueves a las 3:30 p.m. ante Sporting Cristal.

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